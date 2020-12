Δέος από διαρροή φωτογραφίας από το Πεντάγωνο! UFO το άγνωστο αντικείμενο πάνω από τον Ατλαντικό;

Ένα άγνωστο αντικείμενο σε σχήμα ασημένιου κύβου σε μια φωτογραφία που διέρρευσε από το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή και ανησυχία.

Σε μια από τις δυο απόρρητες εκθέσεις των ΗΠΑ για την ύπαρξη UFO, υπάρχει μια φωτογραφία η οποία και διέρρευσε και δείχνει ένα μυστηριώδες αντικείμενο να αιωρείται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και σε ύψος 35.000 πόδια.

Η ειδική ομάδα με την παρακολούθηση εξωγήινης δραστηριότητας συνέταξε τις δυο εκθέσεις. Την μια το 2018 και την άλλη το περσινό καλοκαίρι.

Η φωτογραφία αυτή η οποία δεν έχει ξαναδεί το φως της δημοσιότητας περιέχεται στην έκθεση που κάνει λόγο για αγνώστου προέλευσης φαινόμενα τα οποία προκαλούνται από την θάλασσα και ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Περιέχει επίσης την παραδοχή ότι η εξωγήινη προέλευση των αντικειμένων δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Αυτές οι αποκαλύψεις, θεωρούνται συγκλονιστικές και δίνουν την δυνατότητα στο ευρύ κοινό να διαπιστώσει πως χειρίζονται οι αμερικανικές αρχές που ασχολούνται με τους εξωγήινους τέτοιες υποθέσεις.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε όσον αφορά την αυθεντικότητα των δυο εκθέσεων αλλά και των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από το πιλοτήριο ενός αμερικανικού αεροσκάφους.

Συγκεκριμένα, η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2018 στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ από έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας από το κινητό του.

Περιγράφεται σαν έναν άγνωστο ασημένιο αντικείμενο σε σχήμα κύβου πάνω από τον ωκεανό σε υψόμετρο 30.000 με 35.000 πόδια.

Οι ειδικοί προβληματίστηκαν με το αντικείμενο το οποίο μοιάζει με μια συσκευή σαν αυτές που ρίχνονται από αεροσκάφη για να κάνει μετρήσεις στην ατμόσφαιρα μετά από τυφώνα.

Όμως, κατέληξαν ότι τελικά δεν είναι κάτι τέτοιο αφού δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουν.

Ακόμα πιο σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που περιγράφονται σε δεύτερη αναφορά που συντάχθηκε φέτος.

Αναφέρει ένα περίεργο περιστατικό με αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας τα οποία μπορούν να κινούνται με την ίδια ευκολία κάτω από το νερό αλλά και στον αέρα με απίστευτες ταχύτητες.

Η έκθεση περιείχε μάλιστα μια πολύ καθαρή φωτογραφία από ένα αεροσκάφος σε τριγωνικό σχήμα το οποίο πετάχτηκε από την θάλασσα μπροστά στα μάτια ενός πιλότου μαχητικού αεροσκάφους F/A-18 Hornet.

Η φωτογραφία δεν έχει διαρρεύσει αλλά έγινε προσπάθεια να αναπαρασταθεί.

