Διάγγελμα Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα συνεχίσει να χτυπά σκληρά, το νέο συμβούλιο ηγεσίας «ξεκίνησε τις εργασίες του»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα (01.03.2026) σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά και να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την Κυριακή, ο Πεζεσκιάν ανέφερε επίσης ότι το προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας του Ιράν, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος, έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες του.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε το έργο του, θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον δρόμο που χάραξε ο Ιμάμης Χομεϊνί», ο ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ανέφερε ακόμη σε έντονο ύφος ότι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας «θα συντρίψει με δύναμη τις βάσεις του εχθρού».