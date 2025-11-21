Διάγγελμα Ζελένσκι: «Βρισκόμαστε σε δίλημμα ή θα χάσουμε τον βασικό μας εταίρο ή την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μία δραματική δήλωση μετά την έκτακτη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντοναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημμα: ο βασικός εταίρος ή η αξιοπρέπεια της Ουκρανίας», αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας – ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ – και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ για τις προσπάθειές τους στην επίτευξη τερματισμού της σύγκρουσης.

Όπως είπε θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο, ένα σχέδιο που θεωρείται ευρέως ότι είναι ευνοϊκό για τη Μόσχα.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.

«Απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Ουκρανούς. Στον λαό μας, στους πολίτες, στους πολιτικούς – σε όλους. Πρέπει να ενωθούμε. Να συσπειρωθούμε. Σταματήστε τις διαμάχες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια», συνέχισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Το κοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί με ενότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά». «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου, 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και ξέρω σίγουρα ότι σε αυτή την πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι». «Θυμόμαστε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας»

Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι «αρχές» της χώρας θα ενσωματωθούν στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σχετικά με το προσχέδιο του νέου ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετέφερε η πύλη RBK-Ουκρανία, επικαλούμενη πηγές. Τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Βανς

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από μια πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μισή ώρα», είπε αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, σε μία ομάδα δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).