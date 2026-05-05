«Διάλεξη» Τραμπ για το Ιράν και τα πυρηνικά σε παιδάκια – Στο πλευρό του και ο Χέγκσεθ

Τίποτα δεν πτοεί τον Ντόναλντ Τραμπ από το να μιλάει για το αγαπημένο του θέμα: Τον πολεμο στο Ιράν. Τι και αν βρισκόταν εν μέσω επίσκεψης από παιδιά αθλητές στον Λευκό Οίκο, για να υπογράψει μια απόφαση σχετικά με το τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία, άδραξε την ευκαιρία και τους μίλησε για τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Στο πλευρό του ήταν και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η συζήτηση ξεκίνησε ήπια. Στην αρχή μιλούσε για αθλητισμό και θέματα της καθημερινότητας στις ΗΠΑ, όμως δεν άργησε να αλλάξει θέμα και να αναφερθεί ξανά στην ένταση με το Ιράν. Με τα παιδιά γύρω του, κάποια να τον ακούν προσεκτικά και κάποια να είναι λίγο αφηρημένα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν πολύ καλά, ακόμα και μετά από αυτό που χαρακτήρισε «μικρή σύγκρουση».

Δεν έλειψαν και οι αναφορές στις πρόσφατες εντάσεις με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως η χώρα αυτή «δεν έχει καμία πιθανότητα» και ότι το γνωρίζει. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί του λένε άλλα στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους και άλλα δημόσια.

«Σήμερα φτάσαμε σε ιστορικό υψηλό στο χρηματιστήριο, παρά εκείνη τη μικρή σύγκρουση. Τη λέω “μικρή” γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα. Ποτέ δεν είχε. Το ξέρουν κι οι ίδιοι. Μου το λένε όταν μιλάμε. Και μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσο καλά τα πάνε», τόνισε.

«Φροντίζουμε να έχουμε τον έλεγχο αυτού του περάσματος (τα Στενά του Ορμούζ) και τον έχουμε. Στο τέλος, το Ιράν πρέπει να πάρει μια απόφαση, και ξέρει ότι εμείς είμαστε σε πιο ισχυρή θέση. Ελπίζουμε να κάνει τη σωστή επιλογή», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Πιτ Χέγκσεθ.

Στη συνέχεια, μίλησε πιο έντονα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, λέγοντας πως δεν πρόκειται να επιτραπεί «σε επικίνδυνους ανθρώπους» να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Τόνισε ότι η δύναμη αυτών των όπλων είναι τεράστια και πως οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κάτι τέτοιο να συμβεί.

«Αυτοί είναι επικίνδυνοι άνθρωποι και δεν πρόκειται να αφήσουμε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Η δύναμη ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι που δεν θέλω καν να σκέφτομαι. Όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Και τους έχουμε νικήσει κατά κράτος», περιέγραψε στα παιδάκια.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι, κατά τη γνώμη του, οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταφέρει μεγάλο πλήγμα στο Ιράν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη πλέον αποφεύγει να «παίζει παιχνίδια» με την Αμερική.

Iran killed 42,000 people last month. pic.twitter.com/k2tyo3BERG — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Όπως συνηθίζει, ο Αμερικανός πρόεδρος κινήθηκε από θέμα σε θέμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναφερθεί ξανά στις εξελίξεις ή στα σχέδιά του για την ασφάλεια στην περιοχή, όπως το λεγόμενο “Project Freedom”.