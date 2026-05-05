ΗΠΑ: Νέο φονικό πλήγμα σε σκάφος φερόμενων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική Θάλασσα

Τους 187 έχουν φτάσει συνολικά οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων
Στιγμιότυπο από βίντεο με την αμερικανική φονική επίθεση στον Ειρηνικό / U.S SOUTHERN COMMAND

Ακόμα ένα φονικό πλήγμα εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ σε σκάφος ύποπτο για «συμμετοχή σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών» στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε σήμερα (05.05.2026) η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S SOUTHCOM).

«Το σκάφος ταξίδευε κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» όταν πραγματοποιήθηκε η επίθεση χθες Δευτέρα (04.05.2026) διευκρίνισαν οι ΗΠΑ, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο από το πλήγμα στο σκάφος.

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον οχτώ πλήγματα αυτού του τύπου τον Απρίλιο, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 187 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παράσχει καμιά απόδειξη ότι τα σκάφη που στοχοθετούνται εμπλέκονται πράγματι σε λαθρεμπόριο.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τα πλήγματα αυτά ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

