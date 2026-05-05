Ιράν: «Η Ναργκίς Μοχαμαντί είναι “μεταξύ ζωής και θανάτου”», δηλώνει η δικηγόρος της

Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, δίνει μάχη για τη ζωή της, σύμφωνα με οικείους της, με κάθε στιγμή που περνά να είναι κρίσιμη. Η ακτιβίστρια, έχει φυλακιστεί από το καθεστώς του Ιράν από τον Δεκέμβριο και έχει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα που φαίνεται ότι έχει επιδεινώσει πολύ την κατάσταση της υγείας της.

Ο αδερφός της ακτιβίστριας, μιλώντας με σκληρή γλώσσα για το Ιράν, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες, ότι το καθεστώς, θέλει να αφήσει την Ναργκίς Μοχαμαντί να πεθάνει, όπως και άλλους ακτιβιστές.

Η δικηγόρος της, επιβεβαίωσε τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει η γυναίκα και τόνισε ότι μετά την κατεπείγουσα εισαγωγή της στο νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο, βρίσκεται «μεταξύ ζωής και θανάτου».

«Ποτέ δεν είχαμε φοβηθεί τόσο πολύ για τη ζωή της Ναργκίς, υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να μας αφήσει», δήλωσε σήμερα Τρίτη 05.05.2026, η Σιρίν Αρντακανί κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου από την επιτροπή υποστήριξής της στο Παρίσι.

Οι συγγενείς της Ναργκίς Μοχαμαντί, αλλά και η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης, ζητούν από το καθεστώς του Ιράν να μεταφερθεί επειγόντως σε κατάλληλο νοσοκομείο, γιατί η υγεία της φαίνεται να έχει χειροτερέψει πολύ.

Η οικογένειά της λέει ότι η 54χρονη μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο βορειοδυτικό Ιράν σε ένα τοπικό νοσοκομείο, αλλά χαρακτηρίζει αυτή την κίνηση «της τελευταίας στιγμής», φοβούμενη ότι μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023. Συνελήφθη τον Δεκέμβριο επειδή ασκούσε κριτική στις αρχές.

Τον προηγούμενο μήνα, ο αδερφός της είπε ότι τη βρήκαν λιπόθυμη συγκρατούμενες της στη φυλακή της Ζαντζάν, μετά από πιθανό έμφραγμα. Πρόσθεσε ότι οι αρχές της φυλακής αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο, παρόλο που έχει ιστορικό με καρδιά, πνεύμονες και πίεση.

Το ίδρυμα Ναργκίς Μοχαμαντί, που διαχειρίζεται η οικογένειά της, ανακοίνωσε ότι μεταφέρθηκε τελικά σε νοσοκομείο στην επαρχία Ζαντζάν «μετά από καταστροφική επιδείνωση της υγείας της».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό έγινε «μετά από 140 ημέρες αυθαίρετης κράτησης και συνεχή άρνηση εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας».

Η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει συλληφθεί 13 φορές συνολικά και έχει καταδικαστεί σε 31 χρόνια φυλάκιση και 154 μαστιγώσεις, σύμφωνα με το ίδρυμά της.

Το 2021 άρχισε να εκτίει ποινή 13 ετών με κατηγορίες όπως «προπαγάνδα κατά του κράτους» και «συνωμοσία κατά της ασφάλειας», τις οποίες αρνείται. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε πάρει προσωρινή άδεια για λόγους υγείας από τη γνωστή φυλακή Evin στην Τεχεράνη.