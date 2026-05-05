Θύμα του Επστάιν και πρώην μοντέλο εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τη Νέα Υόρκη – Ποια είναι η Ελιζαμπέτα Τάι Φερέτο που αγνοείται

Μυστήριο αποτελεί το πού μπορεί να βρίσκεται ένα πρώην μοντέλο, και μία από τις πρώτες γυναίκες που κατηγόρησαν τον καταδικασμένο για παιδεραστία, χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν για σεξουαλική κακοποίηση.

Η 50χρονη Ελιζάμπετα Τάι Φερρέτο, 50 ετών, δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 22 Απριλίου, αφού οι καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες της με την οικογένειά της διακόπηκαν ξαφνικά, σύμφωνα με την εφημερίδα The U.S. Sun και πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Το πρώην μοντέλο, που πλέον ασχολείται με τον τομέα των ακινήτων, ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες που κατηγόρησαν τον Τζέφρ Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση, ισχυριζόμενη ότι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που θεωρούσε επαγγελματική στο σπίτι του στο Μανχάταν το 2004, ο δισεκατομμυριούχος γδύθηκε μπροστά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις της το 2019, η Ferretto ανέφερε ότι την είχε στείλει στον Epstein ο ατζέντης της, ο οποίος της είπε ότι ο χρηματιστής «θα άλλαζε τη ζωή της» και θα μπορούσε να τη βοηθήσει να βρει δουλειά ως μοντέλο της Victoria’s Secret. Ο Epstein ήταν γνωστός ως στενός συνεργάτης και οικονομικός σύμβουλος της Leslie Wexner, της ιδιοκτήτριας του γνωστού brand.

Η Φερέτο είπε ότι αφού άρχισε να συζητάει την εμπειρία της, ο Επστάιν κινήθηκε προς ένα τραπέζι μασάζ που είχε στον χώρο και άρχισε να βγάζει τα ρούχα του. Πιστεύοντας ότι κάποιος θα έμπαινε για να του κάνει μασάζ, είπε ότι αντί για αυτό της έδωσαν ένα σεξουαλικό βοήθημα και της είπαν να πλησιάσει.

Η Ferretto είπε ότι πάγωσε, μετά άρπαξε το αντικείμενο και το πέταξε στο κεφάλι του πριν τρέξει έξω από το δωμάτιο. «Δεν ξέρω πού προσγειώθηκε, απλώς έχασα τις αισθήσεις μου και έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα έξω από το δωμάτιο», περιέγραψε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρίστηκε ότι δυσκολεύτηκε να βρει την έξοδο από το κτίριο και ότι την σταμάτησε για λίγο η Γκισλέιν Μάξουελ, η οποία, όπως είπε, της είπε ότι δεν μπορούσε να φύγει και ότι ο Επστάιν ήταν «σημαντικός».

Η Φερέτο, που κατάγεται από τη βόρεια Ιταλία, ζει στη Νέα Υόρκη από το 2001. Στις αρχές Απριλίου ταξίδεψε στο Βένετο για να επισκεφθεί συγγενείς πριν επιστρέψει στο Μανχάταν. Μετά την επιστροφή της, η επικοινωνία με τους συγγενείς της διακόπηκε. Η οικογένειά της αναφέρει ότι δεν απαντά σε τηλεφωνήματα και ότι οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να έχουν διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το κινητό της ενδέχεται να αποσυνδέθηκε μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σιωπή ανησύχησε την οικογένειά της, η οποία ανέφερε την εξαφάνισή της στην εισαγγελία του Ροβίγκο. Η υπόθεση έχει αναληφθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, το οποίο έχει επικοινωνήσει με τις αμερικανικές αρχές.

Η εξαφάνισή της έχει αναφερθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία της Νέας Υόρκης διεξάγει έρευνα. Υπενθυμίζεται ότι ο Επστάιν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του.