Κόσμος

Ιράν: Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης – Άγνωστα τα αίτια

Το συμβάν προέκυψε ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν κι ΗΠΑ τελεί υπό νέες πιέσεις έπειτα από ανταλλαγή πυρών
Φωτιά στη δυτική Τεχεράνη
Φωτιά στη δυτική Τεχεράνη / Screengrab / X

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Συναγερμός σήμανε σήμερα (05.05.2026) στο Ιράν όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης.

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι η φωτιά επεκτάθηκε, ωστόσο δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα αίτια, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσίευσε βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό.

 

Το συμβάν προέκυψε ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία, ανάμεσα σε Ιράν κι ΗΠΑ, τελεί υπό νέες πιέσεις έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών χθες Δευτέρα (04.05.2026)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
103
83
76
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στη Νότια Αφρική: Αγνοούμενος ξενοδόχος εντοπίστηκε μέσα στον κροκόδειλο που ανέσυρε αστυνομικός – Βρέθηκαν 12 παπούτσια στην κοιλιά του
Ο 59χρονος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά ποταμού σε γέφυρα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και ο κροκόδειλος να τον καταβροχθίσει - Κινηματογραφική ανάσυρση του ζώου από την αστυνομία
Εναέρια επιχείρηση ανάκτησης σορού άνδρα που τον κατασπάραξε κροκόδειλος σε ποτάμι της Νοτίου Αφρικής
CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις στο Ιράν – Στόχος ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα «κλειδιά»
Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη πολεμική εκστρατεία για να πιεστεί το Ιράν σε περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, λέει το δημοσίευμα
Ισραηλινά stealth μαχητικά τύπου F-35I
Newsit logo
Newsit logo