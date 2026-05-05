Ιράν: Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης – Άγνωστα τα αίτια

Συναγερμός σήμανε σήμερα (05.05.2026) στο Ιράν όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης.
Μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι η φωτιά επεκτάθηκε, ωστόσο δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα αίτια, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσίευσε βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται στην περιοχή.
Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό.
آتشسوزی یک مجتمع تجاری در فاز ۴ اندیشه— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 5, 2026
از ساعتی پیش یک مجتمع تجاری به نام ارغوان در فاز 4 اندیشه دچار آتشسوزی شده است؛ دود ناشی از این آتشسوزی از نواحی غربی تهران و کرج قابل رویت است.
Το συμβάν προέκυψε ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία, ανάμεσα σε Ιράν κι ΗΠΑ, τελεί υπό νέες πιέσεις έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών χθες Δευτέρα (04.05.2026)