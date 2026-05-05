Το Ιράν επιτίθεται και πάλι με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ – «Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα»

«Οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων»
Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος τύπου Khaibar / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Το Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιτίθεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πυραύλους και drones σε διάφορα σημεία της χώρας.

Οπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «τα συστήματα αεροπορικής άμυνας τους αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης πως «το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ».

Χθες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τέσσερα drone εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση τη χώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα τρία από αυτά καταρρίφθηκαν, ενώ το τέταρτο κατέπεσε στη θάλασσα χωρίς να πλήξει κάποιον στόχο.

Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από επίθεση με drone ιρανικής προέλευσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις Ινδοί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.

Κόσμος
