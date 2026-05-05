Το Ιράν επιτίθεται και πάλι με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ – «Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα»

Το Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιτίθεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πυραύλους και drones σε διάφορα σημεία της χώρας.

Οπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «τα συστήματα αεροπορικής άμυνας τους αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης πως «το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ».

Χθες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τέσσερα drone εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση τη χώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα τρία από αυτά καταρρίφθηκαν, ενώ το τέταρτο κατέπεσε στη θάλασσα χωρίς να πλήξει κάποιον στόχο.

Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από επίθεση με drone ιρανικής προέλευσης.

NEW: UAE air defense systems are currently engaging ballistic missiles, cruise missiles, and drones launched from Iran.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις Ινδοί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.