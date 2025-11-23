Διαψεύδει ο Μάρκο Ρούμπιο: «Το σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία δεν είναι κατάλογος ρωσικών επιθυμιών»

Αλλεπάλληλες κατηγορίες προς τις ΗΠΑ για το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασαν στην Ουκρανία και ζητούν από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να το δεχθεί ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Γερουσιαστές κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ πως η πρόταση βασίστηκε στις ρωσικές απαιτήσεις, με τον Μάρκο Ρούμπιο να το διαψεύδει κάθετα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε για ακόμη μία φορά προς το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον της Ουκρανίας συντάχθηκε εντός της Αμερικής και δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση μόνος τις απαιτήσεις της Ρωσίας.

Αντέκρουσε έτσι όσα ανέφεραν 3 Αμερικανοί γερουσιαστές, σύμφωνα με τους οποίους το κείμενο ενστερνίζεται απόλυτα αξιώσεις της Ρωσίας.

«Η ειρηνευτική πρόταση συντάχθηκε από τις ΗΠΑ. Το κείμενο προσφέρεται ως ισχυρό πλαίσιο για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Βασίζεται σε στοιχεία που συνεισέφερε η ρωσική πλευρά, αλλά και σε προηγούμενες και συνεχιζόμενες συνεισφορές της Ουκρανίας», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ ανέφερε μέσω X, αντιδρώντας στις δηλώσεις 2 μελών της Γερουσίας, πως αυτό που υποστήριξαν είναι «κατάφωρα ψευδές».

Τα τρία μέλη της αμερικανικής άνω Βουλής -ο ρεπουμπλικάνος Μάικ Ράουντς, ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ και η δημοκρατική Τζιν Σαχίν– υποστήριξαν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το έγγραφο δεν εκφράζει επίσημες θέσεις των ΗΠΑ, είναι απλώς αφετηρία για συνομιλίες, που περιέχει «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».

«Ο υπουργός Ρούμπιο μας τηλεφώνησε το απόγευμα. Νομίζω πως μας εξήγησε πολύ καθαρά ότι γίναμε αποδέκτες πρότασης που διαβιβάστηκε από έναν από τους αντιπροσώπους μας. Δεν πρόκειται για δική μας σύσταση. Δεν πρόκειται για δικό μας σχέδιο ειρήνης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γερουσιαστής Ράουντς.

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να βρεθεί σήμερα στη Γενεύη, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, για τις συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, για το σχέδιο των 28 σημείων.

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι δεν έχουν κρύψει την ανησυχία τους με τα σημεία της πρότασης τα οποία προβλέπουν παραχώρηση ουκρανικών εδαφών αλλά, απόσυρση ουκρανικών στρατευμάτων από σημεία – κλειδιά και οριστική εγκατάλειψη της προσπάθειας να ενταχθεί στο NATO.

Προσφέρει επίσης δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία ως την 27η Νοεμβρίου, την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να απαντήσει στην πρόταση.

Ωστόσο χθες ο ρεπουμπλικάνος απάντησε μονολεκτικά «όχι» όταν του τέθηκε η ερώτηση αν το σχέδιο για την επίλυση της σύγκρουσης είναι η «τελευταία προσφορά» της Ουάσιγκτον.

«Προσπαθούμε να τερματίσουμε» τον πόλεμο, «με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πρέπει να τελειώσει» η σύρραξη, που γενικεύτηκε με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022, επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.