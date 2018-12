Διαψεύδει τον πρώην δικηγόρο του ο Τραμπ! “Ποτέ δεν είπα να παραβιάσει το νόμο!”

Ακόμη ο κ. Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα αδικήματα του δικηγόρου του, μια ημέρα μετά την καταδίκη του Κόεν σε φυλάκιση για οικονομικά αδικήματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι πληρωμές ύψους 280.000 δολαρίων, που έκανε πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 προς δύο γυναίκες, που υποστηρίζουν ότι ήταν ερωμένες του Τραμπ, για να εξαγοράσει τη σιωπή τους.

Με αναρτήσεις στο twitter ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρει πως ο ο Κόεν ομολόγησε την ενοχή του μόνο και μόνο «για να φέρει σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο και για να του επιβληθεί μια πολύ μειωμένη ποινή φυλάκισης».

«Ουδέποτε ζήτησα από τον Μάικλ Κόεν να παραβιάσει τον νόμο. Ήταν δικηγόρος και υποτίθεται πως ξέρει τον νόμο», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ προσθέτοντας: «Ο Κόεν κρίθηκε ένοχος για πολλές κατηγορίες που δεν έχουν καμιά σχέση μ’ εμένα».

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called “advice of counsel,” and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Δεκεμβρίου 2018

….stated that I did nothing wrong with respect to campaign finance laws, if they even apply, because this was not campaign finance. Cohen was guilty on many charges unrelated to me, but he plead to two campaign charges which were not criminal and of which he probably was not… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Δεκεμβρίου 2018

….guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Δεκεμβρίου 2018

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης είναι πεπεισμένοι πως ο Μαικλ Κόεν, υπήρξε για δέκα χρόνια ο άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ και παραβίασε το νόμο περί χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών και «υπό την καθοδήγηση» του επιχειρηματία.

Η βασική κατηγορία για την καταδίκη του ήταν η οργάνωση της πληρωμής 280.000 δολαρίων σε δύο γυναίκες που φέρεται ότι ήταν ερωμένες του ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή τους και έτσι να «επηρεάσει την εκλογή». Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, πρόκειται για παραβίαση των νόμων περί χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών.

Επίσης κρίθηκε ένοχος ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με τις επαφές του με Ρώσους πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα για “συνεργασία” ανάμεσα στην προεκλογική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ και τη Μόσχα.