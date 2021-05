Ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε τρεις μέρες από αεροπορικές επιδρομές της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στην Λωρίδα της Γάζας ξεπέρασε τους 100, ανακοίνωσαν αργά σήμερα οι τοπικές αρχές.

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε πως 103 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 27 παιδιών και 11 γυναικών, έχουν σκοτωθεί και 580 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των συγκρούσεων το βράδυ της Δευτέρας.

Στην ισραηλινή πλευρά, η εκτόξευση ρουκετών από την Χαμάς έχει αφήσει επτά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk