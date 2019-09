Διάσημο ζευγάρι τραγουδιστών θα κάνει κοινή περιοδεία – Video

Αλλά αυτό ακριβώς κάνουν οι νεόνυμφοι, Κάθριν ΜακΦι και Ντέιβιντ Φόστερ. Ο Καναδός, μουσικός, συνθέτης και δισκογραφικός παραγωγός θα ξεκινήσει περιοδεία με τίτλο “Hitman” στη Βόρεια Αμερική με τη συμμετοχή τής συζύγου στις 22 Ιανουαρίου 2020.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω περιοδεία στις ΗΠΑ για το 2020 και θα επισκεφθώ πόλεις στις οποίες δεν είχα πάει ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φόστερ στο «People».

“To πολύ προσωπικό σόου μου επιτρέπει να πω την ιστορία μου για την εμπειρία μου στη μουσική βιομηχανία τα τελευταία 40 χρόνια. Μαζί μου θα είναι μερικές από τις σπουδαιότερες φωνές στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της απίστευτα ταλαντούχας Κάθριν ΜακΦι» τόνισε.

Ο Ντέιβιντ Φόστερ θα παρουσιάσει τις επιτυχίες που έγραψε, όπως το “After The Love Is Gone” των Earth Wind and Fire και το “Because You Loved Me” της Σελίν Ντιόν.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Κάθριν ΜακΦι, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της από τον διαγωνισμό “American Idol” κυκλοφόρησε πέντε άλμπουμ, τραγούδια από τα οποία θα ερμηνεύσει στην περιοδεία.

Η ΜακΦι δήλωσε ότι η σχέση τους είναι πολύ καλή και ότι θα είναι μαζί στην περιοδεία έως τον επόμενο Μάιο.

“Μας αρέσει να είμαστε μαζί. Δεν υπάρχουν διαφωνίες και δράματα, έτσι πρέπει να είναι” είπε η τραγουδίστρια.

«Ο Ντέιβιντ ήταν μέρος της καριέρας μου από την αρχή» ανέφερε η Κάθριν ΜακΦι. «Είμαι εξαιρετικά περήφανη που συμμετέχω σε αυτή την περιοδεία και τραγουδάω μερικά από τα απίστευτα τραγούδια, τα οποία έχει γράψει. Οι ζωντανές του εμφανίσεις είναι συναρπαστικές, γι ‘αυτό ανυπομονώ πραγματικά!» σημείωσε η τραγουδίστρια.