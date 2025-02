Διάσκεψη Μονάχου: Τα viral δάκρυα και η «ανησυχία» του προέδρου για την ομιλία Βανς – Η απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου (MSC) συγκινήθηκε, και ξέσπασε σε κλάματα μετά τη διχαστική ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στην οποία ανέφερε τη βαθιά «τριβή» μεταξύ των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ.

Ο Christoph Heusgen, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος της Διάσκεψης του Μονάχου από το 2022, εξέφρασε την ανησυχία του ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν μοιράζονται πλέον κοινές αξίες.

Η διάσκεψη, η οποία παραδοσιακά ήταν μια πλατφόρμα για τη συζήτηση παγκόσμιων απειλών για την ασφάλεια για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διατλαντικών συμμάχων, έχει μετατραπεί σε πλατφόρμα που απεικονίζει τις τρέχουσες τριβές στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

«Αυτό το συνέδριο ξεκίνησε ως διατλαντικό συνέδριο. Μετά την ομιλία του Αντιπροέδρου Βανς την Παρασκευή, θα πρέπει να φοβόμαστε ότι η κοινή μας αξιακή βάση δεν είναι πλέον τόσο κοινή», είπε ο Χόυσγκεν κατά την ομιλία του στην τελετή λήξης της 61ης εκδήλωσης του MSC.

Η φωνή του «έσπασε» από συγκίνηση καθώς ήταν εμφανώς συγκινημένος μέχρι που δάκρυσε. Στη συνέχεια διέκοψε την ομιλία του. «Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Αυτό γίνεται δύσκολο», είπε.

Στη συνέχεια ο Χόυσγκεν ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες που ανταποκρίθηκαν στα επικριτικά σχόλια του Βανς και «επιβεβαίωσαν τις αξίες και τις αρχές που υπερασπίζονται».

Η αμφιλεγόμενη ομιλία του Βανς την περασμένη Τετάρτη και την περασμένη Παρασκευή ανέδειξε τις κρίσεις στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος επέκρινε τις αξίες και τις προτεραιότητες των Ευρωπαίων ηγετών, κατηγορώντας τους ότι είναι αντίθετοι στη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου και παρομοιάζοντάς τους με κομμουνιστές «Επιτρόπους». Ο Βανς είπε ότι τα σημερινά ζητήματα που επηρεάζουν τα έθνη της ΕΕ ήταν όλα εγωκεντρικά με τον «κίνδυνο από μέσα».

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, στις 15 Φεβρουαρίου, υπερασπίστηκε τη γερμανική δημοκρατία και τους κανονισμούς της για τη ρητορική μίσους, λέγοντας σε μια έμμεση απάντηση στον Βανς ότι οι Γερμανοί δεν θα δεχτούν ξένες παρεμβάσεις στην πολιτική τους.

Ωστόσο, η συναισθηματική αντίδραση από τον Heusgen, ο οποίος είναι χαρακτηριστικά γνωστός για τη συγκρατημένη συμπεριφορά του, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες δέχονται την κριτική των Αμερικανών.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης, το περιστατικό άφησε πολλούς να προβληματιστούν για το μέλλον των διατλαντικών συμμαχιών σε μια εποχή που οι σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης ήταν υπό πίεση.

Η ομιλία του Βανς τόνισε τις βαθιές ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία του λόγου, την πολιτική ορθότητα και τον λάθος χειρισμό των μεταναστευτικών πολιτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σφοδρή επίθεση του Βανς στην ευρωπαϊκή ηγεσία πυροδότησε επίσης μια ευρύτερη συζήτηση για τις κοινές αξίες και αρχές που μοιράζονται μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι ειδικοί λένε ότι η ομιλία του Βανς στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, η οποία υποτίθεται ότι θα επικεντρωνόταν στον πόλεμο της Ουκρανίας, τερμάτισε ξαφνικά τις δεκαετίες συμμαχίες της Ουάσιγκτον με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό, η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση μέσω X, δίνοντας διαφορετική οπτική στο γεγονός.

«Ο πρώην πρόεδρός μας, Κρίστοφ Χόισγκεν, δεν δάκρυσε από “απογοήτευση”. Ήταν η αποχαιρετιστήρια ομιλία του, καθώς αποχωρούσε από τη θέση του στην MSC μετά το πέρας της φετινής διάσκεψης. Εκείνη τη στιγμή αποχαιρετούσε την ομάδα», ανέφερε η ανακοίνωση.

