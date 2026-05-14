Νέος «πονοκέφαλος» για τον Στάρμερ: Βουλευτής παραχωρεί την έδρα του για να διεκδικήσει την ηγεσία ο Άντι Μπέρναμ

Πολιτικός σεισμός έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, με τις εξελίξεις στο Εργατικό Κόμμα να διαδέχονται η μία την άλλη μετά την παραίτηση του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ. Τώρα, μια ακόμη αιφνιδιαστική κίνηση έρχεται να ταράξει τα νερά, ανοίγοντας τον δρόμο για την πιθανή επιστροφή του Άντι Μπάρναμ στο βρετανικό Κοινοβούλιο και ίσως στη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών απέναντι στον Κιρ Στάρμερ.

Ο βουλευτής των Εργατικών, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την έδρα του στο Μέικερφιλντ, προκαλώντας επαναληπτικές εκλογές σε μια κίνηση με ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, την ώρα που οι εσωκομματικές διαμάχες στους Εργατικούς έχουν προκαλέσει αναστάτωση στη Βρετανία. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στον Άντι Μπέρναμ, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, να επιστρέψει στη Βουλή και να διεκδικήσει στη συνέχεια την αρχηγία του κόμματος.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σάιμονς δηλώνει: «Σήμερα, βάζω σε πρώτη προτεραιότητα τους ανθρώπους που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ, και υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του βουλευτή του Μέικερφιλντ. Παραμερίζω, προκειμένου ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του».

Ο ίδιος παραδέχεται ότι η απόφαση να αποχωρήσει «δεν ήταν εύκολη», ωστόσο εκφράζει την πεποίθηση ότι ο Μπέρναμ μπορεί να δώσει νέα πνοή στο κόμμα και στη χώρα.

«Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων για την εξυπηρέτηση των οποίων δημιουργήθηκε το κόμμα μας. Είναι ακλόνητη πίστη μου ότι τίποτα λιγότερο από μια επείγουσα, ριζική και θαρραλέα μεταρρύθμιση δεν θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά».

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι Εργατικοί βρίσκονται μπροστά σε μια καθοριστική στιγμή, λέγοντας πως «έχουν μια τελευταία ευκαιρία» για να «τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη, να θωρακίσουν τα σύνορά μας και να μεταρρυθμίσουν το κράτος και την πολιτική μας».

«Josh Simons MP (@joshsimonsmp) May 14, 2026»

«Αυτή είναι η μάχη που έχουμε μπροστά μας. Και πιστεύω ότι ο Άντι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί σε αυτήν», καταλήγει.

Από την πλευρά του, ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε επίσημα ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την έδρα στις επαναληπτικές εκλογές.

«Επιβεβαιώνω ότι θα ζητήσω την άδεια της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα στις επαναληπτικές εκλογές του Μέικερφιλντ».

Στη δήλωσή του, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ τόνισε την ανάγκη για αλλαγές στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην κυβέρνηση των Εργατικών και δεσμευόμενος να εργαστεί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων.