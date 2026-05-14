Καρδιοχειρουργός στην Ελβετία συνδέεται με πάνω από 70 θανάτους ασθενών – Έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα της εταιρείας του

Αδιανόητο σκάνδαλο έχει προκαλέσει «σεισμό» στην Ελβετία, καθώς έρευνα αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις δεοντολογίας και αυξημένο αριθμό θανάτων στο τμήμα καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Ζυρίχη (USZ) την περίοδο 2016–2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Swissinfo, από περίπου 4.500 επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν εκείνα τα χρόνια στην Ζυρίχη, καταγράφηκαν 68 έως 74 περισσότεροι θάνατοι από όσους θεωρούνται στατιστικά αναμενόμενοι στην Ελβετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ίδιο το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τα ευρήματα με επίσημη ανακοίνωση. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Ιταλός καρδιοχειρουργός Francesco Maisano, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής της κλινικής.

Η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη χρήση του εμφυτεύματος «Cardioband», μιας συσκευής επιδιόρθωσης καρδιακής βαλβίδας που κατασκευαζόταν από εταιρεία στην οποία ο Maisano φέρεται να είχε οικονομικό συμφέρον.

Το εμφύτευμα χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την έκθεση, σε τουλάχιστον 13 περιπτώσεις με ακατάλληλο τρόπο και εξετάζεται αν συνδέεται με τον αυξημένο αριθμό θανάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης έχει ήδη διαβιβάσει την υπόθεση στην εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερους από 300 θανάτους ασθενών κατά τη διάρκεια της θητείας του Maisano και εντόπισαν 75 προβληματικές επεμβάσεις, 64 «αρκετά απροσδόκητους» θανάτους και 11 «απροσδόκητους» θανάτους.

Η έκθεση αποδίδει τις παραβάσεις σε συνολική αποτυχία διοίκησης και εποπτείας. Όπως επισημαίνεται, ο Maisano διορίστηκε το 2014 χωρίς επαρκή έλεγχο των προσόντων και των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, ενώ η τότε διοίκηση του νοσοκομείου άργησε να αντιδράσει στα προειδοποιητικά σημάδια.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε χάρη σε πρώην καρδιοχειρουργό της ίδιας κλινικής, ο οποίος κατήγγειλε δημόσια τις παρατυπίες και συνέχισε να πιέζει για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η σημερινή διευθύντρια του νοσοκομείου, Monika Jänicke, τον ευχαρίστησε δημόσια για τη συμβολή του, αν και απέφυγε να σχολιάσει το γεγονός ότι έχασε τη θέση εργασίας του.

Τα ευρήματα της έρευνας οδήγησαν στην παραίτηση τριών μακροχρόνιων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το νοσοκομείο ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τα θύματα και τις οικογένειές τους, ενώ δημιούργησε ειδικό κέντρο υποστήριξης και συμβουλευτικής.

«Η αποτυχία της ηγεσίας σε διάφορα επίπεδα είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου, André Zemp.

Ο Francesco Maisano απολύθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης το 2020 και σήμερα εργάζεται ως επικεφαλής ιατρός στο San Raffaele Hospital στο Μιλάνο.