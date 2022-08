Ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι παραμένει διασωληνωμένος, κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ταυτοποίησε τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον διάσημο συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον 24χρονο Χάντι Ματάρ, κάτοικο Νιου Τζέρσεϊ. Ο νεαρός δράστης όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Σαλμάν Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Τσοτόκουα και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους, προτού συλληφθεί από αστυνομικούς, Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό, ενώ η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις για πιθανές απειλές πριν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Ο Σαλμάν Ρούσντι διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τη DailyMail, ο Σαλμάν Ρουσντί δέχθηκε 10-15 μαχαιριές στον λαιμό του από τον άνδρα που του επιτέθηκε, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει μετά την επίθεση. Όπως αναφέρει το BBC, που επικοινώνησε με γιατρό που επενέβη στο περιστατικό, δεν χρειάστηκε να του κάνουν ΚΑΡΠΑ επειδή είχε σφυγμό μετά τη σφοδρή επίθεση.

Salman Rushdie, who was stabbed at an event in New York, is being flown to hospital. No word on his condition pic.twitter.com/zQmOZH1jvG