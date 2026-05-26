Δηλητήριο βατράχων ως «θαυματουργή θεραπεία»: Η επικίνδυνη τελετή «κάμπο» εξαπλώνεται στην Ευρώπη

Μια τοξική ουσία που προέρχεται από το δέρμα μεγάλων δενδρόβιων βατράχων τοποθετείται πάνω σε μικρές αμυχές στο στήθος ή στα πόδια των όσων συμμετέχουν.
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη μετά τον θάνατο ενός Βρετανού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «τελετής καθαρμού» με δηλητήριο βατράχων για την αποτοξίνωση του σώματος.

Ο θάνατος του 40χρονου Κρίσταλ Τρεντ σύμφωνα με την Daily Mail προκλήθηκε από τη χρήση της ουσίας «κάμπο» ένα δηλητήριο βατράχων, η οποία χρησιμοποιείται συχνά σε τελετές καθαρμού στη Νότια Αμερική.

Η συγκεκριμένη πρακτική εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχοντας τη στήριξη αρκετών γνωστών προσώπων. Μεταξύ αυτών και ο πασίγνωστος ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος έχει αναφέρει ότι έχει συμμετάσχει αρκετές φορές στην τελετή αυτή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μια τοξική ουσία που προέρχεται από το δέρμα μεγάλων δενδρόβιων βατράχων τοποθετείται πάνω σε μικρές αμυχές στο στήθος ή στα πόδια των όσων συμμετέχουν. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται εδώ και αιώνες από αυτόχθονες πληθυσμούς του Αμαζονίου.

Οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού, ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του εθισμού και του καρκίνου. Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί της υγείας επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς και προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τοξική ουσία είναι δυνατόν να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως κρίσεις που μοιάζουν με επιληπτικά επεισόδια, ταχυκαρδία και αιφνίδια πτώση της αρτηριακής πίεσης, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία.

Εκτιμάται ότι ο Τρεντ, ο οποίος εργαζόταν ως προπονητής ευεξίας, συμμετείχε σε μια τελετή κάθαρσης, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, κατέρρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του.

Η φαρμακολόγος Penny Ward ανέφερε ότι, παρότι υπάρχει επιστημονικό ενδιαφέρον για ορισμένα πεπτίδια που προέρχονται από τις εκκρίσεις του δέρματος, δεν έχουν αποδειχθεί οφέλη για την ανθρώπινη υγεία.

Την ίδια στιγμή, έχουν αναφερθεί αρκετά περιστατικά δηλητηριάσεων και θανάτων χρηστών σε διάφορες χώρες.

Η ουσία «κάμπο» παράγεται μέσω συλλογής εκκρίσεων από το δέρμα του αμφίβιου βατράχου Phyllomedusa bicolor, γνωστού και ως γιγάντιου δενδρόβιου βατράχου. Στη διαδικασία αυτή, το ζώο ακινητοποιείται, γεγονός που ενεργοποιεί τον αμυντικό του μηχανισμό και προκαλεί την έκκριση της τοξικής ουσίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι συμμετέχοντες κάθονται κυκλικά, ενώ ένα άτομο που αποκαλείται «σαμάνος» δημιουργεί μικρά εγκαύματα στο δέρμα και εφαρμόζει την ουσία, αφήνοντάς τη να δράσει για περίπου 15 λεπτά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για θεραπευτικά αποτελέσματα, ενώ οι πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνουν έντονη διάρροια, εμετούς, ψυχωτικά επεισόδια και βλάβες στα νεφρά, το ήπαρ και το πάγκρεας.

Παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, η χρήση του «κάμπο» παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και το United Kingdom, με ορισμένα ζευγάρια να καταφεύγουν σε αυτήν την πρακτική ελπίζοντας ότι θα ενισχύσει τη γονιμότητά τους.

