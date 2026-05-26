Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο – «Έκανε πτήση περίπου 80 χιλιομέτρων» λένε οι Νοτιοκορεάτες

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς, προς τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας σήμερα Τρίτη (26.5.26).

Η εκτόξευση του πυραύλου έγινε γύρω στις 13:00 (07:00 ώρα Ελλάδας) από περιοχή κοντά στο Τσονγκτζού στη βορειοκορεατική επαρχία της Βόρειας Πιονγκάν, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πύραυλος έκανε μια πτήση περίπου 80 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά τις 19 Απριλίου, όταν η χώρα είχε κάνει δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς, για τους οποίους είχε ανακοινώσει πως ήταν εξοπλισμένοι με πυρομαχικά διασποράς.

Στις αρχές Απριλίου, η Πιονγκγιάνγκ είχε ανακοινώσει επίσης ότι πραγματοποίησε δοκιμές μιας νέας κεφαλής βαλλιστικού πυραύλου με πυρομαχικά διασποράς και ενός ηλεκτρομαγνητικού όπλου, σε μια κίνηση για την οποία αναλυτές είπαν ότι εντάσσεται σε προσπάθειες να επιδειχθεί η ικανότητα της Βόρειας Κορέας να διεξαγάγει ένα σύγχρονο πόλεμο.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, στη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να ανταποκριθεί στα ανοίγματα ειρήνης της Σεούλ και στις προσπάθειές της να μειώσει τις εντάσεις.

Η Σεούλ θα διατηρήσει το στόχο της για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, ενώ θα συνεχίσει μια σταδιακή και πραγματιστική προσέγγιση για την επίλυση του βορειοκορεατικού πυρηνικού ζητήματος σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, δήλωσε ο εκπρόσωπος.