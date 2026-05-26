Φλόριντα: Τεράστιος ανεμοστρόβιλος σκόνης «χτυπά» σπίτια – Δείτε βίντεο

Το φαινόμενο του «διαβόλου σκόνης» (dust devil) σάρωσε την περιοχή της Φλόριντα, αφήνοντας έκπληκτους τους κατοίκους της περιοχής μετά την εμφάνιση μαμούθ ανεμοστρόβιλου.

Ο ανεμοστρόβιλος σκόνης που καταγράφηκε στη Φλόριντα, εμφανίζεται κάτω από καλές καιρικές συνθήκες, με καθαρό ουρανό, ασθενείς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες.

Ο «διάβολος σκόνης» δημιουργείται όταν ο θερμός αέρας από το έδαφος ανυψώνεται απότομα με αποτέλεσμα οι άνεμοι να δημιουργούν μια περιστρεφόμενη δίνη, σύμφωνα με το Fox Weather.

Ένας άνδρας βγήκε έξω από το σπίτι του την περασμένη εβδομάδα που συνέβη το παράξενο θέαμα και το κατέγραψε.

STORM DAMAGE: Intense winds swept through Cape Coral, Florida, sending furniture and debris flying. Some items were carried into a nearby canal. The National Weather Service said that the region was likely impacted by a landspout tornado.#torando #Florida #wind… pic.twitter.com/6x97Hf00Ms — FOX Weather (@foxweather) May 24, 2026

Just a little Florida dust devil pic.twitter.com/RIcVD4aUcF — AccuWeather (@accuweather) May 25, 2026

Οι «διάβολοι σκόνης» έχουν συνήθως διάρκεια λίγων λεπτών και αρκετά χαμηλές ταχύτητες ανέμου για αυτό και σπάνια προκαλούν ζημιές.