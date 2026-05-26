Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απειλεί τις ΗΠΑ: Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στον Κόλπο

Μήνυμα στις ΗΠΑ έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ,, προειδοποιώντας ότι οι χώρες του Κόλπου «δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις» και δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή, κλιμακώνοντας την ένταση.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναφέρει σε μήνυμά του πως το σύνθημα «θάνατος στην Αμερική» θα παραμείνει μόνιμα στόχος της ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Mojtaba Khamenei’s message on occasion of Haj



“Death to America” will remain standard slogan.



– praises the October 7 attack;

– describes Israel as a “cancerous tumor” that will be eradicated

– celebrates Iran’s drone and missile capabilities

– praises the Axis of Resistance pic.twitter.com/tQZ3z1H5Te — Fazel Hawramy (@FazelHawramy) May 26, 2026

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα υπηρετούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πια ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή», ανέφερε ο Χαμενεΐ.

عقربه‌ی زمان به عقب برنمی‌گردد و ملّت‌ها و سرزمین‌های منطقه، دیگر سپر پایگاه‌های امریکایی نخواهند بود. امریکا دیگر نقطه‌ی امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) May 26, 2026

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ χαιρετίζει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, το οποίο χαρακτηρίζει καρκινικό όγκο που πρέπει να εξαφανιστεί.

Επίσης ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν χαιρετίζει τον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης» και πανηγυρίζει για τις δυνατότητες των ιρανικών πυραύλων και drones.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία τον Μάρτιο, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Νέες απειλές από το Ιράν ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η παρέμβαση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στις ενεργειακές ροές.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, η κατάσταση παραμένει ασταθής. Λίγες ώρες πριν από τη δήλωση Χαμενεΐ, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, αλλά και σκαφών που, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν είχε εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αρκετών αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τον φόβο για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παρουσιάζουν σημαντική επιβράδυνση. Οι ΗΠΑ ζητούν σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στην άρση των οικονομικών κυρώσεων και στην αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τραμπ: «Καμία συμφωνία χωρίς απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου»

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν πρόκειται να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν εάν δεν υπάρξει πλήρης απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από την ιρανική επικράτεια και πλήρης διάλυση του πυρηνικού προγράμματος.

Μέσα σε αυτό το ήδη εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις βασικές διπλωματικές πρωτοβουλίες της πρώτης του θητείας: τις λεγόμενες «Συμφωνίες του Αβραάμ».

Οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» είναι ένα σύνολο συμφωνιών που καθιέρωσαν την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών τα τελευταία χρόνια. Υπογράφηκαν το 2020 μεταξύ του Ισραήλ και τεσσάρων αραβικών κρατών (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο και Σουδάν). Παρότι εκ πρώτης όψεως δελεαστική, μια επέκταση της συμφωνίας θα πρέπει να κάμψει τον πάγιο σκεπτικισμό του Τελ Αβίβ πρωτίστως προς την Άγκυρα και δευτερευόντως τη Ντόχα.