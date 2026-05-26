Σπάνιο φαινόμενο στις Φιλιππίνες: Μετεωρίτης συντρίβεται πάνω από ηφαίστειο που εκρήγνυται

Ένα εντυπωσιακό σπάνιο σκηνικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας (25.05.2026) στις Φιλιππίνες όταν μια κοσμική πύρινη σφαίρα, μετεωρίτης και ένα ενεργό ηφαίστειο εμφανίστηκαν στο ίδιο κάδρο. Η σπάνια αυτή σύμπτωση ανάμεσα στο Διάστημα και το εσωτερικό της Γης ονομάζεται φαινόμενο πύρινης σφαίρας (fireball).

Βίντεο κατέγραψε έναν μετεωρίτη να συντρίβεται στο ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες, δημιουργώντας μια σπάνια και σχεδόν κινηματογραφική στιγμή στον νυχτερινό ουρανό.

Η λαμπερή λωρίδα εμφανίστηκε πάνω από το ηφαίστειο καθώς λάβα και τέφρα εκτοξεύτηκαν από το Μαγιόν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ηφαιστειακής αναταραχής.

Στο βίντεο, ο μετεωρίτης φαίνεται να βυθίζεται κατευθείαν προς την κορυφή του ηφαιστείου πριν εξαφανιστεί, οδηγώντας πολλούς στο διαδίκτυο να πιστέψουν ότι ένας μετεωρίτης χτύπησε την έκρηξη.

Το σπάνιο φαινόμενο πύρινης σφαίρας (fireball) καταγράφηκε από το ινστιτούτο PHIVOLCS όπου θεώρησε ότι ο μετεωρίτης ενδέχεται να είχε πλήξει το ηφαίστειο Μαγιόν, καθώς κάμερες κατέγραψαν το φωτεινό αντικείμενο να πέφτει πάνω από τις πλαγιές του.

Ωστόσο, μετά από επανεξέταση δεδομένων από σεισμογράφους, αισθητήρες υπερήχων (infrasound) και βιντεοληπτικό υλικό, διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο διαλύθηκε πλήρως στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος.

Οι μετεωρίτες δημιουργούνται όταν μικρά διαστημικά σώματα, γνωστά ως μετεωροειδή, εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με μεγάλη ταχύτητα και καίγονται λόγω τριβής. Όταν το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα φωτεινό, ονομάζεται fireball (πύρινη σφαίρα). Τα περισσότερα μετεωροειδή δεν φτάνουν ποτέ στην επιφάνεια· μόνο τα θραύσματα που επιβιώνουν και προσπίπτουν στη Γη ονομάζονται μετεωρίτες.