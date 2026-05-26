Ηχηρή παρέμβαση της Ζιζέλ Πελικό για απόφαση – σκάνδαλο με ανήλικους βιαστές στη Βρετανία: «Ο βιασμός είναι έγκλημα»

Η Ζιζέλ Πελικό, η «γυναίκα σύμβολο» που συγκλόνισε τον κόσμο με τη στάση της στη μεγαλύτερη δίκη βιασμού στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, δήλωσε στο BBC «βαθιά σοκαρισμένη» για την απόφαση των δικαστηρίων να μην επιβληθούν ποινές φυλάκισης σε τρεις εφήβους που καταδικάστηκαν για τον βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών στο Χάμσαϊρ στη Βρετανία.

Τα δύο θύματα, ηλικίας 15 και 14 ετών τότε, έπεσαν θύματα βιασμού σε ξεχωριστά περιστατικά στο Φόρντινγκμπριτζ στη Βρετανία τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, από δύο 14χρονους. Ένα ακόμη αγόρι, τότε 13 ετών, καταδικάστηκε επίσης για τη συμμετοχή του στη δεύτερη επίθεση.

Αντί για φυλάκιση, ο δικαστής επέβαλε στους εφήβους «πρόγραμμα αναμόρφωσης» (Youth Rehabilitation Order YRO) εξηγώντας ότι ήθελε να αποφύγει την ποινικοποίηση των «πολύ νεαρών» δραστών. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αναγκάζοντας τον Γενικό Εισαγγελέα της Μεγάλης Βρετανίας να ξεκινήσει επανεξέταση των ποινών.

Ηχηρή παρέμβαση από τη Ζιζέλ Πελικό

Η 73χρονη Πελικό – της οποίας ο σύζυγος Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε πρόσφατα σε 20ετή κάθειρξη επειδή τη νάρκωνε συστηματικά και καλούσε δεκάδες άγνωστους άνδρες να τη βιάσουν – μίλησε στην εκπομπή BBC Breakfast, εκφράζοντας την απόγνωσή της για την απόφαση:

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη που αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν ουσιαστικά να κερδίσουν ξανά την ελευθερία τους, τη στιγμή που τα θύματα υποφέρουν τόσο σκληρά που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επουλώσουν τις πληγές τους.

Ο βιασμός είναι έγκλημα και η δικαιοσύνη έχει ουσιαστικό ρόλο. Υπάρχει για να κατονομάζει τα εγκλήματα, να αναγνωρίζει τον πόνο των θυμάτων και να υπενθυμίζει ότι οι πράξεις αυτές δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες».

Η Πελικό, η οποία είχε απαρνηθεί το δικαίωμα στην ανωνυμία στη δική της δίκη για να δώσει φωνή σε άλλες γυναίκες, εξήρε το θάρρος ενός εκ των θυμάτων που βγήκε δημόσια να μιλήσει. «Χαιρετίζω τη δύναμή της και την απόφαση που πήρε, γιατί ξέρω ότι είναι μια απίστευτα δύσκολη απόφαση», συμπλήρωσε.

Η οργή των θυμάτων

Ένα από τα θύματα, που σήμερα είναι 16 ετών, περιέγραψε την απόφαση του δικαστή να αφήσει ελεύθερους τους δράστες σαν «έναν βράχο κατευθείαν στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζοντας την ποινή ως «χάδι».

«Γιατί κάθισα και υπέβαλα τον εαυτό μου στον πόνο να πάω στο δικαστήριο, να περάσω μια δίκη και να τα ξαναζήσω όλα από την αρχή βλέποντας τα αποδεικτικά στοιχεία;», αναρωτήθηκε το κορίτσι, καθώς οι έφηβοι είχαν βιντεοσκοπήσει τις επιθέσεις και τις είχαν μοιραστεί στα social media. Η διαρροή του υλικού online έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τις ευθύνες των τεχνολογικών κολοσσών, με την Πελικό να καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν αυστηρότερα μέτρα.

Από την πλευρά του, ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την υπόθεση «αποτρόπαια», τονίζοντας ότι τα δύο κορίτσια επέδειξαν «εξαιρετική γενναιότητα και δύναμη υπό ειδεχθείς συνθήκες».

Το σκεπτικό του δικαστή και οι ποινές

Οι ποινές που επέβαλε ο δικαστής Νίκολας Ρόουλαντ στο δικαστήριο του Σαουθάμπτον περιλαμβάνουν:

Για τους δύο 15χρονους, τριετή Διαταγή Αναμόρφωσης Νέων με 180 ημέρες εντατικής επίβλεψης και παρακολούθησης για τις κατηγορίες του βιασμού και της κατοχής άσεμνων εικόνων. Για τον 14χρονο, 18μηνη Διαταγή Αναμόρφωσης για τη συμμετοχή του στη μία επίθεση μέσω ενθάρρυνσης των συγκατηγορουμένων του.

Επίσης, τους επιβλήθηκε τρίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες και 10ετή περιοριστικά μέτρα ώστε να μην πλησιάσουν ή επικοινωνήσουν με τα θύματα.

Σημειώνεται ότι στη Βρετανία, οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν οδηγούνται σε κοινές φυλακές, αλλά εκτίουν τις ποινές τους σε ειδικά κέντρα κράτησης ανηλίκων.

Υπεραμυνόμενος της απόφασής του, ο δικαστής Ρόουλαντ ανέφερε: «Πρέπει να αποφύγω την άσκοπη ποινικοποίηση αυτών των παιδιών, να κατανοήσω τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους και να στηρίξω την επανένταξή τους στην κοινωνία». Παρόλο που αναγνώρισε τη σοβαρότητα των εγκλημάτων και το γεγονός ότι η βιντεοσκόπηση τα έκανε ακόμα πιο απεχθή, κατέληξε λέγοντας στους δράστες: «Κανείς σας δεν χρειάζεται να πάει στη φυλακή σήμερα».

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Ρίτσαρντ Χέρμερ, έχει πλέον περιθώριο 28 ημερών για να αποφασίσει αν θα παραπέμψει την υπόθεση στο Εφετείο με σκοπό την αυστηροποίηση των ποινών, όπως ζητούν επίμονα τα θύματα και οι οικογένειές τους.