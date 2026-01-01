Κόσμος

Δημοσιογράφος της Vogue επιτίθεται στη Μπριζίτ Μπαρντό μετά τον θάνατό της – Οργή από τους θαυμαστές της

Η Vogue αναγκάστηκε να κατεβάσει την ανάρτηση στο Χ που παρέπεμπε στο άρθρο της Έμμα Σπέκτερ
Η Μπριζίτ Μπαρντό
Η Μπριζίτ Μπαρντό / REUTERS/Charles Platiau/File Photo

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο, τη μόδα και τη φιλοζωική δράση.

Ωστόσο, μετά τον θάνατό της, ξέσπασε σάλος, έπειτα από άρθρο δημοσιογράφου της Vogue, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «queer», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση θαυμαστών της Μπαρντό, που υπήρξε θρύλος του γαλλικού σινεμά και μία από τις πιο ποθητές γυναίκες όλων των εποχών. 

Η δημοσιογράφος Έμμα Σπέκτερ, σε εκτενές κείμενό της στο περιοδικό, υποστήριξε ότι η διαχρονική ομορφιά και ο μύθος της Μπριζίτ Μπαρντό δεν θα πρέπει να «επισκιάζουν την ασχήμια της ισλαμοφοβίας, του σεξισμού και της απολογίας της άκρας Δεξιάς», κάνοντας λόγο για «απροκάλυπτα μισαλλόδοξες» απόψεις που, όπως σημείωσε, συνόδευσαν τη δημόσια πορεία της ηθοποιού.

Η αρθρογράφος, η οποία έχει επίσης γράψει βιβλίο για την υπερφαγία και το να είναι κανείς «παχύς» – κατηγόρησε την Μπριζίτ Μπαρντό ότι ενσάρκωνε μια εικόνα «ωμού ρατσισμού».

«Αντί να περιορίσουμε το πένθος μας στο να κοιτάμε με νοσταλγία παλιές φωτογραφίες μιας Μπαρντό με φουσκωτά μαλλιά και μπικίνι και να ακούμε το “Bonnie and Clyde” σε επανάληψη, ας θέσουμε στον εαυτό μας τα δύσκολα ερωτήματα για το πώς η ενσάρκωση από τη Μπαρντό του υποτιθέμενα “τέλειου” προτύπου της λευκής γυναίκας βασίστηκε στη συστημική περιθωριοποίηση και στον απροκάλυπτο ρατσισμό» σημειώνει κλείνοντας το άρθρο της.

Έξαλλοι οι θαυμαστές της Μπαρντό

Η αντίδραση των θαυμαστών της Μπριζίτ Μπαρντό ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η Vogue να κατεβάσει την ανάρτηση στο Χ που παρέπεμπε στο άρθρο της Έμμα Σπέκτερ.

Πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να μοιραστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μπαρντό αντιπαραβάλλοντας εικόνες της δημοσιογράφου ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν μπορούσαν να κρύψουν την οργή τους για την επίθεσή της μετά τον θάνατο της εμβληματικής ηθοποιού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
300
239
173
149
104
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στην Ελβετία: Τουλάχιστον 40 νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Ασφυξία στα νοσοκομεία με 100 τραυματίες
Οι ελβετικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης - Παραμένουν ακόμα άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη - Σε σοβαρή κατάσταση πολλοί από τους τραυματίες
Φονική έκρηξη σε μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας
9
«Ευχόμαστε να μην υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων στο Κραν Μοντανά» λέει το ΥΠΕΞ - Γραμμή βοήθειας
«Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς» δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος
Έκρηξη στο Κραν Μοντανά
2026: Τα γεγονότα που περιμένουμε την νέα χρονιά – Από την επιστροφή των αστροναυτών γύρω από την Σελήνη μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
Από το διάστημα και τα γήπεδα του Μουντιάλ έως τις κάλπες, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και την κλιματική κρίση, το νέο έτος αναμένεται να φέρει εξελίξεις που μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο
Χάρτινα γιαλιά
Newsit logo
Newsit logo