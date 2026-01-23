Δημοσκόπηση: Εχθρό της Ευρώπης θεωρούν τον Τραμπ πολίτες σε Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Δανία

Ως εχθρός της Ευρώπης, χαρακτηρίζουν πολίτες από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Cluster που έγινε για το γαλλικό περιοδικό «Le Grand Continent», στην οποία συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα, από 7 χώρες, αναδεικνύεται το εχθρικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ευρώπη, με τις απειλές, την κρίση στη Γροιλανδία και την επιβολή δασμών σε όποια χώρα δεν του κάνει τα χατήρια.

Στη δημοσκόπηση, συμμετείχαν πολίτες από Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία και Πολωνία. Το 51% των ερωτηθέντων απάντησε πως ο Τραμπ είναι εχθρός της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, το 8% τον χαρακτήρισε ως «φίλο» ενώ το 29% απάντησε ότι δεν υποστήριζε καμία άποψη. Η πλειοψηφία στην Πολωνία κράτησε ουδέτερη στάση.

Η δημοσκόπηση έγινε μεταξύ 13 και 19 Ιανουαρίου, την περίοδο δηλαδή που ο Τραμπ απειλούσε πως θα αποκτήσει τη Γροιλανδία. Από τότε ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να υπαναχωρεί λέγοντας πως ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσε τη βία για να πετύχει τον σκοπό του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των ερωτηθέντων, με βάση την καταγωγή τους. Αν και παραδοσιακά, χώρες που είναι κοντά στην Ρωσία φαίνεται πως έχουν πιο στενή σχέση με τις ΗΠΑ (θεωρώντας πως η Ουάσινγκτον θα παίξει τον ρόλο του προστάτη απέναντι στις ρωσικές απειλές), στην Πολωνία, μόνο το 28% είχε την άποψη πως ο Τραμπ είναι «εχθρός» της Ευρώπης.

Το 48% των ερωτηθέντων στην Πολωνία απάντησε ότι δεν θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο ούτε φίλο ούτε εχθρό.

Στη Δανία, ιστορικά πιστή σύμμαχο των ΗΠΑ στην Ευρώπη η οποία όμως δέχθηκε πιέσεις από την Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία, το 58% των ερωτηθέντων εκτίμησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εχθρός. Αντίστοιχο ποσοστό και στην Ισπανία. Στη Γαλλία από την άλλη το ποσοστό ανήλθε στο 55%.

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι διστάζουν αναφορικά με τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει η ΕΕ έναντι των ΗΠΑ, με το 46% των ερωτηθέντων να τάσσονται υπέρ της «εναντίωσης» και το 44% υπέρ του «συμβιβασμού». Μόνο το 10% επιθυμεί την «ευθυγράμμιση».

Μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (73%) εκτιμά ότι η ΕΕ «θα πρέπει να βασίζεται στον εαυτό της χωρίς να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ» για την άμυνά της. Το 22% απάντησε ότι «μπορεί ακόμη να βασίζεται στις ΗΠΑ».