Διώροφο λεωφορείο παρέσυρε πεζούς στο Λονδίνο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (04.09.2025) στο κέντρο του Λονδίνου, όταν διώροφο λεωφορείο συγκρούστηκε, λίγο μετά τις 8 το πρωί, έξω από τον πολυσύχναστο σταθμό τρένου στη Victoria Street, στο Γουέστμινστερ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους τραυματίες από το τροχαίο στο Λονδίνο είναι και ο οδηγός του λεωφορείου, επιβάτες αλλά και πεζοί. Αδιευκρίνιστες παραμένουν και οι συνθήκες υπό τις οποίες το λεωφορείο έπεσε πάνω στους πεζούς.

A bus crashed near Victoria station in central London.

There is no information on casualties.

pic.twitter.com/4o6pAmYogU — Tony (@TonyL_01) September 4, 2025

Η Αστυνομία του Μητροπολιτικού Λονδίνου ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα.

A bus has hit a number of pedestrians in Victoria, Central London.



Large cordon in place next to Victoria Palace Theatre, across from the train station.



Several people – pedestrians, passengers and driver – taken to hospital.



No arrests have been made.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/T3rTSco1qU — Fraser Knight (@Fraser_Knight) September 4, 2025



Δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, πρόσθεσε η αστυνομία.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από την περιοχή.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Emit Suker, 47 ετών είπε: «Ερχόταν από το Γουέστμινστερ – πήγαινε πολύ γρήγορα και βγήκε από τον δρόμο. Υπήρχαν περίπου 15-16 άτομα μέσα στο λεωφορείο. Οι άνθρωποι φώναζαν – ήταν φρικτό».

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Άκουσα ένα τεράστιο χτύπημα – βγήκα έξω και υπήρχε μια γυναίκα στο έδαφος με πολλούς γύρω της. Πολλοί άνθρωποι από το γυμναστήριο έτρεξαν να τη βοηθήσουν».

Πληροφορίες από Guardian