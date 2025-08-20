Διπλασιάζεται ο τουρκικός στρατός στην Κύπρο – Οι στρατιώτες στα κατεχόμενα θα φτάσουν τους 100.000

Η Τουρκία σχεδιάζει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο, στέλνοντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στα κατεχόμενα, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Τουρκία, ο αριθμός των τουρκικών δυνάμεων στα κατεχόμενα μπορεί να φτάσει και τις 100.000! Επίσης, επισημαίνουν ότι ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων στα κατεχόμενα αναβαθμίστηκε σε Αντιστράτηγο για πρώτη φορά, γεγονός που θεωρείται ένδειξη περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας.

Σύμφωνα με την τουρκική εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ, «η συσσώρευση στρατευμάτων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Βρετανία στη ‘νότια Κύπρο’ κινητοποίησε την Τουρκία. Η ‘Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου’ αναβαθμίστηκε από το επίπεδο του ‘Υποστράτηγου’ στο επίπεδο του ‘Αντιστράτηγου’».

«Τον Αύγουστο του 2023, ο Υποστράτηγος Sebahattin Kılınç είχε διοριστεί με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου για να αναλάβει τη διοίκηση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, ενώ στις 5 Αυγούστου 2025 προήχθη σε Αντιστράτηγο. Ο Αντιστράτηγος Sebahattin Kılınç, ο οποίος συνεχίζει να υπηρετεί στην ‘τδβκ’, έγινε ο πρώτος διοικητής που υπηρετεί με αυτόν τον βαθμό στην ‘τδβκ’», προσθέτει το τουρκικό δημοσίευμα.

100 χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες στην κατεχόμενη Κύπρο

Η εφημερίδα γράφει ότι «σύμφωνα με την είδηση του TRHaber, ο τουρκικός στρατός (στην Κύπρο) θα διπλασιάσει την πολεμική του δύναμη. Ο αριθμός των Τούρκων στρατιωτών στο νησί αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα τους 100.000».

Όπως αναφέρει «οι ‘τουρκικές δυνάμεις της βόρειας Κύπρου’, που προηγουμένως αποτελούνταν από περιορισμένο αριθμό πυροβολικών ταξιαρχιών, μονάδων αεροπορικής άμυνας και ταγμάτων μάχης, μετατρέπονται πλέον σε αποτρεπτική δύναμη με μια δομή που περιλαμβάνει αρκετές μεραρχίες, καθώς και χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές και άλλες δυνάμεις».

Πηγή: philenews