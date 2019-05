Δυναμικά δίπλα στην οργάνωση Save the Children η Αλέξα Τσανγκ!

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας και μοντέλο, Αλέξα Τσανγκ και η συμπατριώτισσα και φίλη της, μοντέλο και ηθοποιός, Πόπι Ντελεβίν συνεργάζονται για ένα φιλανθρωπικό πρότζεκτ. Οι δυο τους δημιούργησαν T-shirts για να γιορτάσουν την 100ή επέτειο της οργάνωσης «Save The Children» (Σώστε τα παιδιά) και την έναρξη της καμπάνιας της «Stop the War on Children» (Σταματήστε τον πόλεμο στα παιδιά).

«Έχοντας επισκεφθεί πολλά προγράμματα “Save the Children” τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συναντήθηκα με μερικά από τα πιο εμπνευσμένα και καταπληκτικά παιδιά που, παρά τις αντιξοότητες και τις συγκρούσεις, όχι μόνο επέζησαν να μιλήσουν για τις ιστορίες τους, αλλά τώρα ευημερούν και γεμάτες ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον» δήλωσε η Ντελεβίν για τον ρόλο της ως πρέσβειρας της οργάνωσης.

«Λόγω αυτών των παιδιών και του καθημερινού τους αγώνα, η Αλέξα και εγώ θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια αλλαγή και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να κάνουν κάτι καλό» πρόσθεσε.

Τα μπλουζάκια, η Αλέξα Τσανγκ και η οργάνωση Save The Children

Τα T-Shirts κατασκευάστηκαν από την Teemill, εταιρεία που χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένο βιολογικό βαμβάκι GOTS και συσκευασία χωρίς πλαστικό. Είναι λευκά και σε περιορισμένη έκδοση σε καναρίνι κίτρινο και έχουν τυπωμένη την εικόνα ημισελήνου και αναγράφουν τις λέξεις «Το μέλλον είναι τώρα».

«Για μένα [το φεγγάρι] συμβολίζει τα όνειρα των παιδιών, τις ελπίδες και την υπόσχεση μιας καινούργιας ημέρας» εξήγησε η Αλέξα Τσανγκ. «Δυστυχώς, δεν έχουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία να απολαμβάνουν την αθώα παιδική ηλικία, καθώς εκατομμύρια είναι αντιμέτωπα με συγκρούσεις που ξεκινούν από ενήλικες. Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε για το μέλλον τους και να τους βοηθήσουμε να εκπληρώσουν το δυναμικό τους διασφαλίζοντας ότι όλα τα παιδιά είναι εκτός πολέμων».

Το 30% των εσόδων από την πώληση των T-shirts θα δοθούν απευθείας στην οργάνωση «Save the Children».

«Το μέλλον των παιδιών, το μέλλον μας, ξεκινά τώρα. Ελάτε μαζί μας και βοηθήστε να συγκεντρωθούν ζωτικής σημασίας κεφάλαια για την οργάνωση “Save the Children»», υπογράμμισε.

Μέσω της καμπάνιας «Stop the War on Children» η οργάνωση ζητά να δοθούν στα παιδιά που βρίσκονται εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων τρία πράγματα: ασφάλεια, δικαιοσύνη και πρακτική βοήθεια που χρειάζονται για να παραμείνουν ασφαλή ή να αναρρώσουν.

«Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να πωλούν όπλα που χρησιμοποιούνται στοχεύοντας εναντίον παιδιών. Πρέπει οι δράστες εγκλημάτων πολέμου κατά παιδιών να λογοδοτούν, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν δικαιοσύνη. Και μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο να έχουν την πρακτική βοήθεια που χρειάζονται για ανάκαμψη και αποκατάσταση» τονίζει η οργάνωση «Save the Children».