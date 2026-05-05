Κόσμος

Τρεις άνθρωποι θα απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού

Οι δύο ασθενείς και η επαφή τους θα μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης και από εκεί θα φύγουν από το νησί με αεροπλάνο
Angelika Warmuth
Angelika Warmuth /picture-alliance / dpa /AP Images

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Δύο ασθενείς, μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες, μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου, από το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα χανταϊού, όπως ανακοίνωσε η Αν Λίντστραντ, η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε αυτή τη νησιωτική χώρα της Αφρικής.

Μετά την αποβίβαση τους στο λιμάνι της πρωτεύουσας Πράια, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, θα αποπλεύσει στη συνέχεια με προορισμό τα Κανάρια Νησιά ή την Ολλανδία.

Οι δύο ασθενείς και η επαφή τους θα μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης και από εκεί θα φύγουν από το νησί με αεροπλάνο. Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών, οι τρεις άνθρωποι θα μεταφερθούν στην Ολλανδία για νοσηλεία. Ο ένας από αυτούς είναι Ολλανδός πολίτης.

«Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι το πλοίο θα μπορέσει να αναχωρήσει κάποια στιγμή τη νύχτα (της Τρίτης προς την Τετάρτη), αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση», πρόσθεσε η Λίντστραντ.

Το MV Hondius είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος. Από την Κυριακή παραμένει αρόδο στα ανοιχτά της Πράια, καθώς δεν του επιτράπηκε να αγκυροβολήσει.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο, πιθανότατα από χανταϊό, έναν ιό που προκαλεί οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
104
93
85
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Axios: Οι ΗΠΑ έστειλαν «κρυφό μήνυμα» στο Ιράν για την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ και του ζήτησαν να μην παρέμβει
Παρά την προειδοποίηση, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων του αμερικανικού ναυτικού, εμπορικών πλοίων αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Ντόναλντ Τραμπ
Θύμα του Επστάιν και πρώην μοντέλο εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τη Νέα Υόρκη – Ποια είναι η Ελιζαμπέτα Τάι Φερέτο που αγνοείται
Η Φερέτο είναι από τις πρώτες γυναίκες που κατήγγειλαν τον Επστάιν για κακοποίηση και παρενόχληση - Είχε περιγράψει πώς του είχε πετάξει σεξουαλικό βοήθημα στο κεφάλι
Φωτογραφίες εγγράφων που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τους φακέλους του Τζέφρι Επστάιν
Newsit logo
Newsit logo