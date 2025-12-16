Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Δυτική Όχθη: Ισραηλινός στρατιώτης σκότωσε 16χρονο Παλαιστίνιο – «Ήταν σε επιχείρηση διάλυσης συγκέντρωσης» λένε οι IDF

«Μετά την κηδεία του 16χρονου Αμάρ Σαμπάχ, ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί σε κεντρικό δρόμο όταν Ισραηλινός στρατιώτης πυροβόλησε τον 16χρονο Μουχίμπ Τζιμπρίλ στο κεφάλι», δήλωσε ο δήμαρχος της Τουκούα
Ένας Παλαιστίνιος διαπληκτίζεται με Ισραηλινούς στρατιώτες, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη
Ένας Παλαιστίνιος διαπληκτίζεται με Ισραηλινούς στρατιώτες, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη / REUTERS/Mussa Qawasma

Μέλος του στρατού του Ισραήλ, πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα (16.12.2025) έναν 16χρονο από την Παλαιστίνη, στην πόλη Τουκούα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την κηδεία ενός άλλου εφήβου στην Δυτική Όχθη, ο οποίος σκοτώθηκε χθες κατά τη διάρκεια εφόδου στρατιωτών του Ισραήλ στην ίδια περιοχή της Τουκούα.

«Σήμερα, μετά την κηδεία του 16χρονου Αμάρ Σαμπάχ, ο οποίος σκοτώθηκε χθες από ισραηλινούς στρατιώτες στο κέντρο της πόλης, ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί σε κεντρικό δρόμο όταν ένας έποικος πυροβόλησε τον 16χρονο Μουχίμπ Τζιμπρίλ στο κεφάλι», δήλωσε ο δήμαρχος Μοχάμεντ αλ Μπάνταν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα πως ο Σαμπάχ σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στη διάρκεια εφόδου στην πόλη Τουκούα.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) ανέφερε πως το περιστατικό διερευνάται, συμπληρώνοντας πως στρατιώτες επιχείρησαν να διαλύσουν συγκεντρωμένο πλήθος που τους επιτέθηκε με πέτρες.

Η βία κλιμακώθηκε στη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει εδώ και δύο μήνες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
269
205
160
77
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εισιτήριο 2 ευρώ θα πρέπει να πληρώνουν οι τουρίστες στη Ρώμη για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο
Βέβαια «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και «πρόκειται για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό»
Φοντάνα Ντι Τρεβι
Συγκλονίζει η οικογένεια του ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ: «Η Συρία είναι περήφανη γι’ αυτόν – Από μικρός ήταν γενναίος»
«Ενήργησε ενστικτωδώς, χωρίς να σκεφτεί ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σκοτώνονταν - χωρίς να γνωρίζει τη θρησκεία τους» είπε με περηφάνεια ο θείος του
Ο θείος του ήρωα του Σίδνεϊ μπροστά από το πατρικό του σπίτι στην Ιντλίμπ της Συρίας
Μόσχα: Μυστηριώδης θάνατος αντιπροσώπου σερβικής κρατικής εταιρείας που πούλαγε όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία
Οι σερβικές αρχές έκαναν έρευνες στα γραφεία και διαπίστωσαν ότι έλλειπαν πολλοί φάκελοι και ότι είχαν αφαιρεθεί οι σκληροί δίσκοι των υπολογιστών
Αυτόματα τυφέκια σε έκθεση όπλων και πυρομαχικών
Νέα στοιχεία για το μυστήριο ταξίδι των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης του Σίδνεϊ στις Φιλιππίνες - Η πιθανή εμπλοκή τους με ισλαμιστές μαχητές
Οι δυο τους έμειναν στο νησί περίπου έναν μήνα και συγκεκριμένα σε μία περιοχή στην οποία είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται φανατικοί ισλαμιστές
αυστραλία
Newsit logo
Newsit logo