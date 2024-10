Δυτική Όχθη: Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ισραηλινές δυνάμεις ο Παλαιστίνιος γέροντας – σύμβολο

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης βρέθηκε ο υπέρμαχος της ειρηνικές συμβίωσης Παλαιστίνης και Ισραήλ.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ο 66χρονος Ζιάντ Αμπού Χαλίλ, μαρτύρησε όταν οι δυνάμεις του Ισραήλ του επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια επιδρομής στο σπίτι του στη Ντούρα, νότια της Χεβρώνας στη Δυτική Όχθη».

Οι δυνάμεις μπήκαν στο σπίτι του Αμπού Χαλίλ και τον χτύπησαν άγρια ​​μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, προσθέτοντας ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Dura για θεραπεία, αλλά η ιατρική ομάδα τον κήρυξε νεκρό κατά την άφιξη λόγω των τραυμάτων του.

Γνωστός ηγέτης της κοινότητας που αντιτάχθηκε εδώ και καιρό στην ισραηλινή κατοχή, είχε τραυματιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε πολλά προηγούμενα επεισόδια.

Ο Αμπού Χαλίλ έγινε σύμβολο για τους Παλαιστίνιους το 2017 όταν έδωσε μία αποστομοτική απάντηση σε Ισραηλινό στρατιώτη που προσπαθούσε να πυροβολήσει κατά μικρών παιδιών που έριχναν πέτρες στην ομάδα του. Είχε πει – μπροστά στην κάμερα – στον εξαγριωμένο στρατιώτη που του φώναζε πως του πετούν πέτρες: «Παιδιά είναι άστα να πετάνε».

Hajj Ziad Abu Hlail was just martyred in his home due to the IOF’s beating of him during a raid



He was always present in Hebron during clashes trying to protect the young men. He became famous in 2017 when the soldier told him they’re throwing rocks and he replied “let them” pic.twitter.com/WlKBRyhDGR