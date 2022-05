Τα πτώματα εκατοντάδων ανθρώπων ανακαλύφθηκαν στα ερείπια μιας πολυκατοικίας στην ουκρανική πόλη-λιμάνι Μαριούπολη, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

Ο Petro Andryushchenko, σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης Vadym Boychenko, είπε ότι οι εργαζόμενοι βρήκαν τα πάνω από 200 πτώματα ενώ έσκαβαν σε ένα υπόγειο κάτω από κτίριο που κατέρρευσε.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Andryushchenko έγραψε στο Telegram:

«Κατά την αποξήλωση των αποφράξεων ενός πολυώροφου κτιρίου κοντά σε προαστιακό πρατήριο βενζίνης, βρέθηκαν νεκρά στο υπόγειο περίπου 200 πτώματα σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Λόγω της άρνησης των ντόπιων να περισυλλέξουν τα πτώματα, το ρωσικό υπουργείο εκτάκτων αναγκών εγκατέλειψε το εργοτάξιο».

⚡Two hundred unburied bodies have been found in @Mariupol , according to Petro Andryushchenko the mayor’s adviser. Bodies in an advanced state of decomposition were found in the basement of an apartment building. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/3uU9YWqoQn

Ο Anton Gerashchenk, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ουκρανίας, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν να αναγκάσουν τους ντόπιους να βγάλουν τα πτώματα έξω. Όταν αρνήθηκαν, ο αυτοσχέδιος «τάφος» απλώς εγκαταλείφθηκε.

Another mass grave in #Mariupol – about 200 bodies were found in a residential building basement, – advisor to Mariupol mayor.

russians tried to force locals to take them out, and when they refused, the grave site was simply abandoned.#UkraineUnderAttack #RussianWarCrimes pic.twitter.com/uMhSQJv7RO