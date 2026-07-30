Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν: Εκρήξεις και στη νήσο Κεσμ – Με σκληρά πλήγματα στη Σαουδική Αραβία απειλεί η Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ απάντησαν ξανά στο Ιράν με βομβαρδισμούς τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.07.2026) σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον βάσεων τους στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ προκάλεσαν εκρήξεις σε δυο επαρχίες στο νότιο τμήμα του Ιράν, μεταδίδουν τα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι νέοι βομβαρδισμοί, που άρχισαν στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), αποτελούν «ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

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Τη νύχτα της Τρίτης (28.07.2026) προς Τετάρτη, η ίδια πηγή ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι από το Ιράν εναντίον βάσεών του στην περιοχή.

«Θα τους πλήξουμε δυνατά, θα τις φάνε», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News. «Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά», τώρα «είναι η σειρά μας», επέμεινε αργότερα ο ρεπουμπλικάνος, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν και Ορμουζγκάν.

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Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας διεξήγαγαν κοινή επιχείρηση στο Ιράκ, λέγοντας πως στοχοποίησαν ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν που κατηγόρησαν πως επιτέθηκαν σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κάτι που διέψευσαν.

«Αναπόφευκτη» ανταπόδοση

Οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ιρανών, και τραυμάτισαν άλλους 32 στις τάξεις των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), ανέφερε το δίκτυο αυτό παρατάξεων αποτελούμενων κατά πλειονότητα από σιίτες, που τυπικά έχει πλέον ενταχτεί στον ιρακινό στρατό αλλά θεωρείται πως σε κάποιες περιπτώσεις δρα αυτόνομα.

Big blow to IRGC



In one of the biggest strike against Iran , US forces targeted dozens of IRGC targets using 100+ Missiles in Khorramshahr, Abadan, Bandar-e Mahshahr, Nurabad, Bushehr, Qeshm Island, Bandar Abbas,Sirik & Ahvaz.



Majorly ammunition depot & missile sites targeted. pic.twitter.com/JngXdQPziB — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 30, 2026

«Η ανταπόδοσή μας εναντίον του αμερικανού εχθρού είναι αναπόφευκτη και μπορεί να πλήξουμε εργαλεία του στη Σαουδική Αραβία», ανέφερε χθες η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, συμμαχία προσκείμενη στην Τεχεράνη.

Big retaliatory strike by the US forces after unsuccessful attempt by Iran to target US bases in Jordan.



US forces launched large numbers of ground to ground HIMARS missiles targetting IRGC targets, missile facility destroyed in Abadan. pic.twitter.com/knCxs8ZRYg — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 30, 2026

Αν και ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Fox News, ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν σε «συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση», η ιρακινή προεδρία κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ». Η Τεχεράνη καταδίκασε τους βομβαρδισμούς στη γειτονική χώρα.

Στην ιρανική πρωτεύουσα, κάποιοι κάτοικοι δεν έκρυβαν την απόγνωσή τους. «Δεν ξέρουμε στ’ αλήθεια αν είμαστε σε πόλεμο ή σε ειρήνη (…) Αυτό που βλέπω είναι πως ο κόσμος είναι αποθαρρημένος, αποκαρδιωμένος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γκολρόχ, 60χρονη συνταξιούχος.

Πριν από τις χθεσινές και τις σημερινές επιδρομές, ο πόλεμος εξαπλώθηκε επίσης σε άλλο μέτωπο όπου επικρατούσε τα τελευταία χρόνια συγκριτική ηρεμία, αυτό ανάμεσα στους υεμενίτες αντάρτες Χούθι και τη Σαουδική Αραβία.

CENTCOM says it struck dozens of targets in a “heavy wave” of airstrikes on Iran overnight in response to yesterday's Iranian missile attacks on U.S. forces.



Newly released strike footage: pic.twitter.com/47V0nlAKFu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2026

Το Ριάντ είναι ο βασικός υποστηρικτής της υεμενίτικης κυβέρνησης που αναμετράται με το προσκείμενο στην Τεχεράνη κίνημα Ανσαραλά, γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι.

Οι αντάρτες ανακοίνωσαν προχθές Τρίτη πως στοχοποίησαν με πυραύλους σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά θάλασσα, κατηγορώντας το ότι «παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό» που ανακοίνωσαν πως επιβάλλουν στο βασίλειο, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού στον πλανήτη.

Ιράν: Εκρήξεις στη νήσο Κεσμ και στην πόλη Αμπαντάν

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS μεταδίδει ότι τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στη νήσο Κεσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αμερικανική επίθεση εναντίον κατοικίας στη Σα Ταγκού, στην Κεσμ, σκότωσε τρία μέλη της ίδιας οικογένειας: τον πατέρα, τη μητέρα και παιδί τους, 2 ετών», ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram, επικαλούμενο τη σχολή ιατρικών επιστημών του πανεπιστημίου της επαρχίας Ορμουζγκάν.

«Άλλα δυο παιδιά, 7 και 9 ετών, τραυματίστηκαν στην επίθεση και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», πρόσθεσε το FARS.