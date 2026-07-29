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Ο Ερντογάν προκαλεί και πάλι: «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδερφούς μας»

«Δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος», είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
REUTERS/Umit Bektas
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε νέο μήνυμα για την Κύπρο, δηλώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή. Όπως είπε, η Άγκυρα δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση της απέναντι στους Τουρκοκύπριους.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ξανά στην Κύπρο και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα όσων επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών», ανέφερε.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όσους, όπως είπε, ακολουθούν διαφορετική πορεία στο Κυπριακό.

«Θέλω να επαναλάβω το εξής: όπως συνέβη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και όπως έγινε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, «όποιο κι αν είναι το κόστος», να επιτρέψει να επαναληφθούν «οι τραγωδίες του παρελθόντος», επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της τουρκικής πλευράς για το Κυπριακό.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό.

Η Άγκυρα μάλιστα επιρρίπτει την απουσία προόδου στην αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και εκφράζει τη στήριξή της στην τουρκοκυπριακή πλευρά.

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