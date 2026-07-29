Ο πρίγκιπας Χάρι και πολλοί αστέρες της Βρετανίας καλούνται να πληρώσουν αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών στην εκδότρια εταιρεία της Daily Mail

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και άλλα πέντε διάσημα πρόσωπα ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων λιρών στην ιδιοκτήτρια εταιρεία των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday, αφού έχασαν τη δίκη εναντίον της, στις αρχές Ιουλίου, στο Λονδίνο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε μετά από δύο μήνες ακροαματικής διαδικασίας, ότι οι προσφεύγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι δημοσιογράφοι των ταμπλόιντ υπέκλεπταν μηνύματα ή παρακολουθούσαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους για να τροφοδοτήσουν με τις πληροφορίες αυτές περίπου 50 ρεπορτάζ, από το 1993 μέχρι το 2018.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δίκη που ξεκίνησε την Τετάρτη (29/7/26) με αντικείμενο το ποιος θα επωμιστεί τα δικαστικά έξοδα, η ιδιοκτήτρια εταιρεία Associated Newspapers Limited (ANL) ανέφερε ότι δαπάνησε συνολικά 34,5 εκατομμύρια λίρες (40 εκατομμύρια ευρώ) κατά τα τέσσερα χρόνια που κράτησε η διαδικασία.

Ζήτησε αποζημίωση που θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος των εξόδων, με μια πρώτη καταβολή ύψους 9,9 εκατομμυρίων λιρών μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες. Ο δικηγόρος της εταιρείας υποστήριξε ότι αυτή η δικαστική διαφορά δεν ήταν «συνηθισμένη» καθώς οι ενάγοντες της επιτέθηκαν «κατά μέτωπο» και ο «χείμαρρος της δημοσιότητας» έβλαψε τη φήμη των δημοσιογράφων της. Είπε επίσης ότι η άλλη πλευρά διατύπωνε «εξαιρετικά ευρείες» κατηγορίες, με την ελπίδα ότι θα προσέλκυε και άλλα άτομα, ώστε να στραφούν εναντίον των εφημερίδων.

Ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου και άλλες διασημότητες, όπως η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ ή ο σύζυγος του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, είχαν ασφαλιστεί μέχρι του ποσού των 16,2 εκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του δικηγόρου τους, Νίκολας Μπέικον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εάν το δικαστήριο δεχτεί το αίτημα της ANL, θεωρητικά θα μπορούσαν να κληθούν να καταβάλουν έως και 18,2 εκατομμύρια λίρες από την τσέπη τους. Ο Μπέικον κατήγγειλε ωστόσο τα «ιλιγγιώδη» δικαστικά έξοδα που έκανε η ANL, τα οποία ξεπέρασαν κατά πολύ τον προϋπολογισμό που είχαν εγκρίνει οι δικαστικές αρχές, ενώ σημείωσε ότι οι συνέπειες θα ήταν «πολύ βαριές» για τους πελάτες του εάν καλούνταν να καταβάλουν αποζημίωση «εκατομμυρίων λιρών». Επέμεινε επίσης ότι ο πρίγκιπας Χάρι και οι άλλοι ενάγοντες ενήργησαν «με εντιμότητα και καλόπιστα» και ζήτησε να καταβάλουν προκαταβολή αποζημίωσης ύψους μόνο 8 εκατομμυρίων λιρών.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη (30/7/26) και η απόφαση θα ανακοινωθεί γραπτώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία.