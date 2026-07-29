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Τραμπ: «Θα τους συντρίψουμε» – Νέες απειλές για σκληρά αντίποινα στο Ιράν μετά την επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υποστούν βαρύ πλήγμα», είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ
Photo / Reuters
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Νέα ένταση επικρατεί στη Μέση Ανατολή, μετά τις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί την Τεχεράνη με σκληρή απάντηση, μετά την αναχαίτιση ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων, τονίζοντας ότι «θα υποστεί βαρύ πλήγμα».

Μιλώντας στο Fox News το πρωί της Τετάρτης 29.07.2026, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ιράν. «Θα τους συντρίψουμε», δήλωσε, ενώ συμπλήρωσε: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υποστούν βαρύ πλήγμα.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους μόνο λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην επίθεση. Όπως είπε, κατάφεραν να καταρρίψουν τους πυραύλους πριν φτάσουν στους στόχους τους, ενώ ο ίδιος παρακολούθησε βίντεο με στρατιωτικούς να μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο τις συντεταγμένες των πυραύλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι οι κοινές επιδρομές των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον φιλοϊρανικών σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ έγιναν σε συνεννόηση με την ιρακινή κυβέρνηση. Παράλληλα χαρακτήρισε τις οργανώσεις αυτές «καρκίνωμα για τον κόσμο» και προειδοποίησε πως εξετάζονται νέα μέτρα απέναντι στις ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Την ίδια ημέρα, Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν κοινά αεροπορικά πλήγματα κατά φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ. Πρόκειται για τις πρώτες αμερικανικές επιδρομές στη Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουάσινγκτον. Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε αναφέρει ότι αμερικανικό βλήμα έπληξε την πόλη Πιρανσάρ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Την ίδια ώρα, το Ιράν απέρριψε πρόταση του Ομάν για κοινή διαχείριση του Στενού του Ορμούζ. Με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και τον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο.

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