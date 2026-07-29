Αίγυπτος: Επίθεση με drone σε πλωτή μονάδα φυσικού αερίου στο λιμάνι της Νταμιέτα στη Μεσόγειο

Drone χτύπησε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικών συμφερόντων στο μεσογειακό λιμάνι της Νταμιέτα, στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey,

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε ότι δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο μετά την επίθεση του drone.

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Σύμφωνα με τρεις πηγές της ναυτιλιακής αγοράς που έχουν γνώση της υπόθεσης, το drone έπληξε την πλωτή μονάδα αποθήκευσης φυσικού αερίου Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε στη συνέχεια και στο πλοίο GasLog Salem.

Δύο ανεξάρτητες πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν επίσης ότι η έκρηξη αποδίδεται σε πλήγμα από drone.

Η Ambrey ανέφερε ότι το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση ή κρατικός φορέας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.