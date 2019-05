Εφημερίδα καταδικάστηκε να δώσει αποζημίωση – μαμούθ στον Τζέφρι Ρας!

Αφορμή ένα άρθρο της εφημερίδας στο οποίο αναφερόταν στις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά που είχε διατυπώσει εναντίον του Τζέφρι Ρας μία ηθοποιός.

Μία άλλη αυστραλιανή εφημερίδα, η The Age, αναφέρει ότι το ποσό αυτό, το οποίο λαμβάνει υπόψη του την απώλεια κερδών που υπέστη ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, είναι η μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί ποτέ σε πρόσωπο στην Αυστραλία.

