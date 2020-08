Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο δημοκρατικός πρόεδρος της Δημοκρατίας Τζο Μπάιντεν δεν θα είναι σε θέση να αντισταθεί στους «σκακιστές παγκόσμιας κλάσης», όπως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αντιμετωπίζεις ανθρώπους που είναι πολύ έξυπνοι. Αντιμετωπίζεις σκακιστές παγκόσμιας κλάσης ανάμεσα στους ηγέτες αυτών των χωρών. Τα ξέρω όλα. Τα πάμε πολύ καλά με όλους αυτούς, τον Ερντογάν της Τουρκίας», είπε ο Τραμπ στο δίκτυο Fox. «Δεν μπορείς να έχεις (σσ για Πρόεδρο) έναν άντρα που δεν ξέρει πού βρίσκεται».

Ο Τραμπ είπε επίσης στο Fox News ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες τον κάλεσαν την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας του να διαπραγματευτεί με τον Ερντογάν της Τουρκίας.

«Είσαι ο μόνος που θα ακούσει. Εμάς δεν μας ακούει», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στους παγκόσμιους ηγέτες.

