Ιστορία έγραψε σήμερα η Ινδία, καθώς έστειλε τον δικό της πύραυλο στη Σελήνη!

Ο ινδικός πύραυλος Chandrayaan-3 προσεληνώθηκε με επιτυχία στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαστημικής Ερευνας της Ινδίας.

Ετσι, η Ινδία εισέρχεται πλέον στην κλειστή λέσχη των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων, λίγες ημέρες μετά την συντριβή του διαστημικού σκάφους της Ρωσίας στην ίδια, ανεξερεύνητη, περιοχή της Σελήνης.

«Είναι μια ιστορική μέρα για τον ινδικό διαστημικό τομέα», τόνισε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

