Κόσμος

«Είμαι μαζί σου κι εσύ είσαι μαζί μου»: Ιρανή μητέρα αγκαλιάζει σφιχτά τον γιο της μέσα στους βομβαρδισμούς

Αγκαλιά στον φόβο
Μητέρα αγκαλιά με τον γιο της στο Ιράν
Μητέρα αγκαλιά με τον γιο της στο Ιράν

Καθώς οι εκρήξεις σπάνε την ησυχία της νύχτας στο Ιράν, μία μητέρα κρατά σφιχτά το παιδί της στην αγκαλιά της προσπαθώντας να το καθησυχάσει – ενώ συνεχίζονται για 13η μέρα οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Με μια απαλή φωνή, σχεδόν ψιθυριστή, η μητέρα γέρνει προς το παιδί και του λέει: «Ξέρω ότι φοβάσαι, αλλά είμαστε μαζί. Είμαι μαζί σου και εσύ είσαι μαζί μου».

«Φοβήθηκες» ρωτάει ξανά τον γιο της με εκείνον να γνέφει θετικά. «Κι εγώ φοβήθηκα» παραδέχεται η ίδια.

«Νομίζω έρχεται ένας ακόμα βομβαρδισμός» και συνεχίζει: «Θα φοβηθούμε ξανά» του λέει και τον σφίγγει στην αγκαλιά της.

Σε έναν κόσμο όπου ο ήχος των εκρήξεων έχει γίνει σχεδόν καθημερινός, η απλότητα του «μαζί» γίνεται το πιο δυνατό αντίδοτο στον φόβο.

Κόσμος
