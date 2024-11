Ειρηνικός: Επιστήμονες ανακάλυψαν το μεγαλύτερο κοράλλι του κόσμου – Μεγαλύτερο και από γαλάζια φάλαινα

Το μεγαλύτερο κοράλλι του κόσμους – με πλάτος 34 μέτρα, μήκος 32 μέτρα και ύψος 5,5 μέτρα – ανακάλυψε τυχαία δύτης εικονολήπτης, μέλος αποστολής του National Geographic, στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μία σπουδαία ανακάλυψη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κοράλλι ανακαλύφθηκε κοντά στα Νησιά Σολομώντα στον Ειρηνικό Ωκεανό και είναι τριπλάσιο σε μέγεθος από αυτό που κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ.

«Μολονότι πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα να ανακαλύψουμε στον πλανήτη Γη, βρήκαμε ένα τεράστιο κοράλλι που αποτελείται από σχεδόν ένα δισεκατομμύριο μικρούς πολύποδες και σφύζει από ζωή και χρώματα», δήλωσε ο Ενρίκ Σάλα, οικολόγος του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το κοράλλι βρέθηκε σε περιοχή που είναι γνωστή με την ονομασία “Three Sisters“, στα νοτιοανατολικά των Νησιών Σολομώντα, από ομάδα του National Geographic, η οποία μετείχε σε επιστημονική αποστολή στην περιοχή.

World’s biggest coral discovered in Solomons



Three times larger than the previous record-breaker and so massive that it can be seen from space, a mega-coral believed to be about 300 years old has been discovered in the Solomon Islands.



A group of National Geographic Pristin… pic.twitter.com/ElJ5qPJsnI