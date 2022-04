Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος δέκα Ρώσων στρατιωτών που θεωρούνται ύποπτοι για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Μπούτσα ξεκίνησε η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας.

Ο γενικός εισαγγελέας ανέφερε μέσω του Twitter ότι στο στόχαστρο της έρευνας μπαίνουν δέκα στρατιώτες της 64ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, που ανήκει στην 35η στρατιά, «για βάναυση συμπεριφορά απέναντι στους αμάχους και άλλες παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου».

Με βάση την έρευνα αυτή, οι Ρώσοι στρατιώτες, κατά τη διάρκεια της κατοχής της Μπούτσα, τον Μάρτιο, «κράτησαν ομήρους πολίτες που δεν μετείχαν στις εχθροπραξίες και δεν ήταν ένοπλοι. Οι κατακτητές δεν τους έδωσαν ούτε τροφή, ούτε νερό».

«Οι ύποπτοι τους ανάγκασαν να γονατίσουν, τους έκλεισαν τα μάτια με ύφασμα και με αυτοκόλλητη ταινία, τους έδεσαν τα χέρια με πλαστικές χειροπέδες και απείλησαν να τους σκοτώσουν, πυροβολώντας σκόπιμα προς την κατεύθυνσή τους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Για να πάρουν πληροφορίες για την τοποθεσία όπου βρίσκονταν οι Ουκρανοί στρατιώτες και, σε μια περίπτωση χωρίς λόγο, οι Ρώσοι στρατιώτες τραυμάτισαν τους αμάχους». Οι κρατούμενοι δέχτηκαν «γροθιές και κλοτσιές στα πόδια, στα δάχτυλα των ποδιών και στον κορμό. Οι κατακτητές λεηλάτησαν επίσης τους ντόπιους, παίρνοντας προσωπικά τους είδη και τον οικιακό εξοπλισμό τους».

Ο εισαγγελέας διευκρίνισε ότι οι δέκα ύποπτοι καταζητούνται, ώστε να συλληφθούν και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το γραφείο του Εισαγγελέα έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες των 10 Ρώσων στρατιωτών που καταζητούνται:

New developments on the atrocities committed in Bucha.



The Prosecutor's Office of Ukraine identified and opened criminal cases against 10 Russian servicemen involved in torturing civilians.



These monsters come from the Russian military 64 separate motorized rifle brigade. pic.twitter.com/Jv8r60sOXG