Εισβολή στο Καπιτώλιο: Διεθνής κατακραυγή για την «πρωτοφανή επίθεση» κατά της αμερικανικής Δημοκρατίας

Σφοδρές αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη προκάλεσε η εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο. Ο ναός της Δημοκρατίας στην Ουάσινγκτον μαγαρίστηκε από τον όχλο που εισέβαλε για να… υπερασπιστεί τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο Twitter. Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό».

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές

«Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι «η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα. Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές». «Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ» κατέληξε.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Μισέλ: Σοκ οι σκηνές στις ΗΠΑ

«Το Κογκρέσο είναι ναός της δημοκρατίας» σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι «το να παρακολουθούμε τις σημερινές σκηνές στην Ουάσιγκτον είναι σοκ».

«Εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς τον Τζο Μπάιντεν» κατέληξε.

Μπορέλ: Υπό πολιορκία η αμερικανική δημοκρατία

Τα εκλογικά αποτελέσματα πρέπει να γίνονται σεβαστά τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημειώνοντας ότι “πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου”.

Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει: “Στα μάτια του κόσμου, η αμερικανική δημοκρατία απόψε εμφανίζεται υπό πολιορκία. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου. Αυτή δεν είναι η Αμερική. Τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά. Επαινώ τα λόγια του εκλεγμένου Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Η δύναμη της δημοκρατίας των ΗΠΑ θα επικρατήσει έναντι των εξτρεμιστών”.

Μητσοτάκης: Η Αμερικανική Δημοκρατία θα ξεπεράσει την κρίση

“Εξαιρετικά ταραγμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον” δηλώνει με ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως συμπληρώνει, “Η Αμερικανική Δημοκρατία είναι ανθεκτική, έχει βαθιές ρίζες και θα ξεπεράσει αυτή την κρίση”.

Extremely troubled by the violence and horrible events taking place in Washington D.C. American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2021

Μακρόν: Δεν θα εκχωρήσουμε τίποτε στη βία

«Δεν θα εκχωρήσουμε τίποτε στη βία μερικών, οι οποίοι θέλουν να θέσουν υπό αμφισβήτηση» τη δημοκρατία, δηλώνει σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Όταν, σε μία από τις πιο παλιές δημοκρατίες του κόσμου, οπαδοί ενός απερχόμενου προέδρου θέτουν υπό αμφισβήτηση, με τα όπλα, το νόμιμο αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης, αυτή που πλήττεται είναι η παγκόσμια ιδέα ένας άνθρωπος, μία ψήφος», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στην Ουάσινγκτον ασφαλώς δεν είναι αμερικανικό», κατέληξε στην ομιλία του, την οποία εκφώνησε στο προεδρικό μέγαρο και η οποία δημοσιοποιήθηκε στα social media γύρω στις 3 το πρωί.

«Αποτελεί επιλογή μας εδώ και αιώνες να βάζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ειρήνη, τον σεβασμό του άλλου, την αναγνώριση ότι η ελευθερία είναι υπεράνω όλων, κάτι που απειλείται σήμερα στις δημοκρατίες μας», πρόσθεσε.

«Θέλω να εκφράσω την εμπιστοσύνη μας στη δύναμη της αμερικανικής δημοκρατίας. Θέλω να εκφράσω τη φιλία μας προς τον αμερικανικό λαό και την αμερικανική δημοκρατία. Θέλω να τονίσω τον κοινό αγώνα μας ώστε οι δημοκρατίες μας να βγουν πιο ισχυρές απ’ αυτή τη στιγμή που βιώνουμε σήμερα», συνέχισε.

Σόλτς: «Ενοχλητικές» οι εικόνες στο Καπιτώλιο

Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς (SPD) δήλωσε ότι «η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατίας», τονίζοντας ότι το «μάθημα που κάποτε παρέδιδαν στον κόσμο οι ΗΠΑ είναι ντροπή να το υπονομεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, υποκινώντας τη βία και την καταστροφή». Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αμερικανούς γερουσιαστές και βουλευτές: «Αγαπητοί γερουσιαστές, αγαπητοί βουλευτές, μείνετε ασφαλείς! Είμαστε μαζί σας». Ο κ. Σολτς έκανε ακόμη λόγο για ενοχλητικές εικόνες στο Καπιτώλιο και πρόσθεσε ότι αυτό που συνέβη χθες αποτελεί «απαράδεκτη επίθεση εναντίον της δημοκρατίας». Ο πρόεδρος Τραμπ «δίχασε βαθιά τη χώρα – τώρα φαίνεται το πόσο. Ο Τζο Μπάιντεν έχει μπροστά του δύσκολο έργο, να ενώσει ξανά τους Αμερικανούς», έκρινε ο αντικαγκελάριος μέσω Twitter.

Αυστρία: Πρέπει να διασφαλιστεί η συντεταγμένη παράδοση της εξουσίας

Την «περιφρονητική» επίθεση στο Καπιτώλιο «κατά της δημοκρατίας» στην Ουάσινγκτον καταδίκασε σε δηλώσεις του αργά το βράδυ της Τετάρτης (6/1) ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, επισημαίνοντας ότι «θεμέλιο μιας δημοκρατίας είναι να σέβεται τα αποτελέσματα ελεύθερων εκλογών».

«Σοκαρισμένοι από τις σκηνές στην Ουάσινγκτον», δήλωναν παράλληλα τόσο ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, εκφράζοντας ταυτόχρονα «βαθιά ανησυχία» για αυτή «την επίθεση κατά της δημοκρατίας».

«Τώρα πρέπει να διασφαλιστεί η ειρηνική και συντεταγμένη παράδοση της εξουσίας», τόνισε ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

Κόντε: «Η βία είναι ασύμβατη με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων»

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον. Η βία είναι ασύμβατη με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Βασίζομαι στη σταθερότητα και στην ισχύ των θεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών».

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

Τεράστια ανησυχία από Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό εξέφρασε σήμερα την «ανησυχία» των Καναδών για τις μετεκλογικές βιαιότητες που ξέσπασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις οποίες χαρακτήρισε «επίθεση στη δημοκρατία».

«Οι Καναδοί είναι βαθιά ανήσυχοι και θλιμμένοι για τις επιθέσεις εναντίον της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πιο κοντινό σύμμαχο και γείτονά μας», έγραψε ο Τριντό στο Twitter.

«Η βία δεν θα καταφέρει ποτέ να ανατρέψει τη βούληση του λαού», πρόσθεσε.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld – and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

Λονδίνο και Δουβλίνο καταγγέλλουν «σκηνές ντροπής»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε την Τετάρτη “ντροπιαστικές σκηνές” στην Ουάσινγκτον, μετά την εισβολή διαδηλωτών οπαδών του Τραμπ στο αμερικανικό Κογκρέσο, με την Ιρλανδία να καταδικάζει μια “σκόπιμη επίθεση κατά της δημοκρατίας”.

“Ντροπιαστικές σκηνές στο αμερικανικό Κογκρέσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο υπερασπιστής της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο”, δήλωσε ο Τζόνσον σε ένα tweet, “είναι πλέον ζωτικής σημασίας η μεταβίβαση της εξουσίας να γίνει ειρηνικά και συντεταγμένα” προς τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε εκτάκτως την Τετάρτη συνεδρίαση για την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, μετά την εισβολή διαδηλωτών οπαδών του Τραμπ μέσα στο Καπιτώλιο. Διαδηλωτές μπήκαν και στις δύο αίθουσες, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, όπου έγινε χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με έναν πράκτορα που επικαλέστηκε η εφημερίδα Washington Post, μια γυναίκα πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε μέσα στο Καπιτώλιο και μεταφέρθηκε με φορείο. Σύμφωνα με το CNN, βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είναι νεκρή.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, δικαίως, πολύ περήφανες για τη δημοκρατία τους και τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις βίαιες απόπειρες για να αποτύχει η νόμιμη μετάβαση της εξουσίας”, δήλωσε ο Bρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.

“Σκηνές που σοκάρουν, βαθιά θλιβερές στην Ουάσινγκτον, που πρέπει να κατονομαστούν γι αυτό που είναι: μια σκόπιμη επίθεση κατά της δημοκρατίας από έναν απερχόμενο πρόεδρο και τους υποστηρικτές του, που προσπαθούν να ανατρέψουν μια ελεύθερη και νόμιμη εκλογή”, καταδίκασε από την πλευρά του ο Ιρλανδός ομόλογός του Σάιμον Κόβενι.

Ο κόσμος σας κοιτάζει!”, πρόσθεσε απευθύνοντας έκκληση “να επανέλθει η ηρεμία”

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν υπενθύμισε “τη βαθιά σχέση” της χώρας του με τις ΗΠΑ λέγοντας ότι “παρατηρεί τα γεγονότα στην Ουάσινγκτον με “πολλή ανησυχία και μεγάλη λύπη”.