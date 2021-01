Εισβολή στο Καπιτώλιο: Εικόνες χάους άφησαν πίσω τους οι οπαδοί του Τραμπ (pics, vids)

Ο ναός της Δημοκρατίας των ΗΠΑ, το Καπιτώλιο, μαγαρίστηκε από τον όχλο που εισέβαλε για να… υπερασπιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα όσα άφησαν πίσω τους οι οπαδοί του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, μόνο οργή προκαλούν. Τα όπλα που βγήκαν μέσα στο Καπιτώλιο ήταν η εικόνα που σόκαρε. Όπως και η στιγμή που γυναίκα οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πυροβολισμό στο στήθος, είναι η πρώτη από τους συνολικά τέσσερις νεκρούς.

Οι εικόνες μέσα από το Καπιτώλιο τόσο κατά τη διάρκεια της εισβολής όσο και μετά προκαλούν οργή, θυμό, λύπη για τον σεβασμό που πήγε… περίπατο.

Ήταν ο άνδρας με τα πόδια πάνω στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι, ορκισμένης εχθρού του Ντόναλντ Τραμπ και προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ή οπαδών του απερχόμενου προέδρου που έσπασαν την ταμπέλα με το όνομά της έξω από το γραφείο της.

Ήταν και οι εικόνες από τα λεηλατημένα γραφεία, με τα χαρτιά σκορπισμένα παντού.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές

So TRUMP sentences BLACK AMERICANS to 10 YEARS in Prison for pulling Down a Racist Statue



While he does Nothing to White Americans & Police helping WHITE TERRORISTS DESTROY Our Government Buildings and Threaten human Lives!?!?! pic.twitter.com/YeH13gClUa