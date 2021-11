Ένας 48χρονος, ο οποίος καταζητείται στις ΗΠΑ για τη συμμετοχή του στην επίθεση στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο διέσχισε παράνομα τα σύνορα και ζήτησε άσυλο στη Λευκορωσία. Πρόκειται για τον Ίβαν Νέουμαν, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Belarus-1, και ο 48χρονος είχε εισέλθει παράνομα στην χώρα.

Ο 48χρονος εισήλθε παράνομα στη Λευκορωσία από την Ουκρανία τον Αύγουστο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Στην Ευρώπη έφθασε τον Μάρτιο και μετά από αρκετούς μήνες κατάφερε να περάσει στην Ουκρανία, χώρα από την οποία διέφυγε επειδή «διωκόταν» από τις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας. Το όνομα του συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του FBI με τους υπόπτους για την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Η έκθεση του FBI, που είναι διαθέσιμη στο site του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρει ότι ο 48χρονος Ίβαν Νέουμαν είχε συμμετάσχει στην “πορτοκαλί επανάσταση” που έφερε τους φιλοδημοκρατικούς στην εξουσία στην Ουκρανία το 2004 και το 2005. Σύμφωνα με την έκθεση, φαίνεται επίσης να φοράει μια εσάρπα αναμνηστική των γεγονότων εκείνων την ημέρα της επίθεσης στο Καπιτώλιο.

