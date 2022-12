Ποινική δίωξη για τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, ζητά η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, για μια σειρά αδικημάτων όπως παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας, ψευδείς δηλώσεις και συνωμοσία για εξαπάτηση της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CBS, η επιτροπή παρέπεμψε τον Ντόναλντ Τραμπ στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, προτείνοντας σε αυτό να του ασκήσει ποινική δίωξη για 4 αδικήματα που αφορούν την εισβολή στο Καπιτώλιο, δηλαδή για παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας, συνωμοσία για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, συνωμοσία για ψευδή δήλωση και υποκίνηση σε εξέγερση ή εξέγερση.

Οι ενέργειες του Τραμπ θα μπορούσαν επίσης να συνιστούν παραβιάσεις δύο άλλων καταστατικών συνωμοσίας, ανάλογα με πιθανά στοιχεία που θα παρουσιάσει το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την έρευνά του, ανέφερε η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων σε μια περίληψη της έκθεσης.

Η τελική έκθεση αναμένεται να δημοσιευτεί την Τετάρτη (21.12.2022) από την επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τις εκλογές το 2020 και το γνώριζε. Αλλά επέλεξε να προσπαθήσει να παραμείνει στην εξουσία μέσω ενός πολυμερούς σχήματος για να ανατρέψει τα αποτελέσματα και να εμποδίσει τη μεταβίβαση της εξουσίας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής, Μπένι Τόμσον.

Second, we believe that there is more than sufficient evidence to refer former President Donald J. Trump, John Eastman, and others for violating Title 18 Section 371. pic.twitter.com/A3PjtlnpE2

«Δεν είχαμε ποτέ έναν Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που να υποκινήσει μια βίαιη προσπάθεια ώστε να εμποδίσει τη μεταφορά της εξουσίας» πρόσθεσε ο Μπένι Τόμσον, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «διέλυσε την πίστη του έθνους στους εκλεγμένους αξιωματούχους, ότι θα συμμορφωθούν με τους νόμους και θα υποστηρίξουν τα εκλογικά αποτελέσματα».

The fourth and final statute we invoke for referral is Title 18 Section 2383. This statute applies to anyone, who incites, assists, or engages in insurrection against the United States, and anyone who “gives aid or comfort” to an insurrection. pic.twitter.com/pgEALKK2Vp