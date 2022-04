Ο επικεφαλής τους ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας Bellingcat Χρίστο Γκρόζεφ ανέφερε ότι έγινε μια μεγάλη εκκαθάριση στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας με εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γκρόζεφ, θύματα της εκκαθάρισης υπήρξαν 150 αξιωματικοί της 5ης υπηρεσίας, που ασχολούνταν με το «ουκρανικό ζήτημα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην επικεφαλής της 5ης υπηρεσίας της FSN αντισυνταγματάρχης Σεργκέι Μπεσέντα ήδη έχει συλληφθεί.

According to @bellingcat journalist @christogrozev Putin is conducting purges in the #FSB.



About 150 officers who reported unreliable information about the real state of affairs in #Ukraine have been fired or arrested. Among them is also colonel general Sergei Beseda. pic.twitter.com/rW9UCFGdFv