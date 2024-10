Εκκενώνεται η Φλόριντα από την έλευση του τυφώνα Μίλτον – Δήμαρχος προειδοποιεί: Αν μείνετε, θα πεθάνετε

Πριν προλάβει να συνέλθει από τον τυφώνα Έλεν, η Φλόριντα στις ΗΠΑ βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό για τον Μίλτον που πλησιάζει.

Ο τυφώνας Μίλτον ισχυροποιήθηκε στην ανώτατη κλίμακα πλησιάζοντας τη χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό, πριν από την αναμενόμενη άφιξή του – τη νύχτα της Τετάρτης (09.10.2024) προς Πέμπτη – στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Μάλιστα η δήμαρχος της Τάμπα Μπέι, μιας πόλης που βρίσκεται στο στόχαστρο του τυφώνα, απηύθυνε σοβαρή προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Φλόριντα που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις εκκλήσεις για εκκένωση ενόψει της τερατώδους καταιγίδας.

«Αν επιλέξετε να μείνετε … θα πεθάνετε», δήλωσε ευθέως η δήμαρχος Τζέιν Κάστορ στο CNN μιλώντας για τους κινδύνους του Μίλτον, ενός «κυριολεκτικά καταστροφικού» τυφώνα κατηγορίας 5 που κατευθύνεται προς τις ακτές της Πολιτείας του Ήλιου.

Ο Μίλτον, ένας τυφώνας «κατηγορίας 5» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, πλησιάζει την ώρα που Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τους Δημοκρατικούς για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού κατά την έλευση του τυφώνα Έλεν ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 230 ανθρώπων στις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 15 στη Φλόριντα.

Εάν δεν αλλάξει πορεία, ο Μίλτον προβλέπεται να γίνει ο χειρότερος τυφώνας που θα πλήξει την περιοχή Τάμπα εδώ και έναν αιώνα, προειδοποίησαν χθες Δευτέρα οι μετεωρολόγοι.

Ο κυκλώνας αναμένεται να πλήξει την Φλόριντα, την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη αμερικανική πολιτεία, από τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, έχοντας σαρώσει τη Δευτέρα και την Τρίτη τη βόρεια ακτή της μεξικανικής χερσονήσου Γιουκατάν, στον Κόλπο του Μεξικού.

Με θυελλώδεις ανέμους έως και 285 χλμ/ώρα, σύμφωνα το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), ο Μίλτον αναμένεται να προκαλέσει «καταστροφικά κύματα» στη χερσόνησο του Γιουκατάν.

Η νέα πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ προειδοποίησε τους κατοίκους του Γιουκατάν για τον κίνδυνο «καταρρακτωδών βροχοπτώσεων», μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Κάτοικοι της χερσονήσου σφράγιζαν χθες πόρτες και παράθυρα κτιρίων, ενώ αλιευτικά σκάφη επέστρεφαν μαζικά στο λιμάνι.

«Την προηγούμενη φορά, τα αυτοκίνητα είχαν χαθεί κάτω από τα νερά, εδώ στον δρόμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ντέιβιντ Λεβίτσκι από το Τρέζουρ Άιλαντ, ένα μικρό νησί της Φλόριντας με 6.500 κατοίκους. «Αλλά, όλα δείχνουν πως αυτήν τη φορά το μεγαλύτερο πρόβλημα για εμάς θα είναι οι (θυελλώδεις) άνεμοι», συμπλήρωσε ο Λεβίτσκι.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντας, ο Ρον ΝτεΣάντις, προειδοποίησε τους κατοίκους των περιοχών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να απομακρυνθούν άμεσα.

«Έχετε χρόνο να φύγετε. Σας παρακαλώ, να το κάνετε», τους παρότρυνε. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκκένωση των απειλούμενων περιοχών, οι αρχές επιτρέπουν τη δωρεάν διέλευση οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων.

Ο τυφώνας Μίλτον προβλέπεται ότι θα διασχίσει την πολιτεία από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 51 από τις 67 κομητείες της Φλόριντας.

Στο Ορλάντο, μια πόλη όπου βρίσκονται πολλά πάρκα ψυχαγωγίας, εκατοντάδες αυτοκίνητα σχημάτιζαν τη Δευτέρα τεράστιες ουρές σε σημεία διανομής σακιών με άμμο.

Ο 29χρονος Ντόμινικ Τουτσαρόνε δήλωσε στο AFP ότι δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει την περιοχή, αλλά παραδέχτηκε ότι ανησυχούσε. «Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το μάτι ενός κυκλώνα πέρασε από το Ορλάντο», είπε.

I’m really sad because #Milton is on track to hit Fort Myers, FL, my parents home, just 2 years after Ian made it look like this.



Please evacuate if you can. Idk what else to say. pic.twitter.com/MIsP20NLoU