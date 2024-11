Εκλογές ΗΠΑ 2024 – Jill Stein: Η οικολόγος κι «άγνωστη» υποψήφια πρόεδρος που έκανε την Χίλαρι Κλίντον να χάσει τον ύπνο της

Η Jill Stein είναι ακτιβίστρια γιατρός και μία από τους 4 «άγνωστους» υποψήφιους που κατεβαίνουν δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η περίπτωση της “πράσινης” διεκδικήτριας του Λευκού Οίκου Jill Stein παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η «άγνωστη» υποψήφια πρόεδρος μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, όπως έγινε το 2016, όταν αφαίρεσε ψήφους από τη Χίλαρι Κλίντον και συνέβαλε στη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ!

Πρόκειται με λίγα λόγια για μία υπολογίσιμη αντίπαλο που μπορεί να κρίνει την έκβαση της μάχης.

Εκτός του Ντόνλαντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις, υπάρχουν ακόμα 4 άγνωστοι υποψήφιοι στις φετινές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η Τζιλ Στάιν συμμετέχει στην προεδρική κούρσα του 2024 ως υποψήφια του Πράσινου Κόμματος.

Ο Κόρνελ Γουέστ διεκδικεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος τη θέση του στον Λευκό Οίκο, ο Τσέις Όλιβερ είναι υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος (Libertarian Party) και η Κλαούντια Ντε λα Κρουζ είναι υποψήφια με το «Κόμμα για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση» (PSL).

Χίλαρι

Οι Δημοκρατικοί «τρέμουν» την Τζιλ Στάιν και η αιτία βρίσκεται στο όσο και τόσο μακρινό 2016.

Είναι πολλοί οι Δημοκρατικοί που πιστεύουν ότι η υποψηφιότητα της Στάιν αφαίρεσε ψήφους από τη Χίλαρι Κλίντον και συνέβαλε στη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά σε πολιτείες όπως το Ουισκόνσιν.

Η Στάιν ήταν υποψήφια του Πράσινου Κόμματος το 2016 και κέρδισε 132.000 ψήφους στο Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια.

Η Δημοκρατική Χίλαρι Κλίντον έχασε συνολικά 77.000 ψήφους σε αυτές τις πολιτείες. Φέτος, η Στάιν διεύρυνε την παραδοσιακή φιλοπεριβαλλοντική βάση του Πράσινου Κόμματος καταγγέλλοντας έντονα το Ισραήλ και τα στρατιωτικά του πλήγματα στη Γάζα, τον Λίβανο και αλλού.

Η συζήτηση έχει ανοίξει εκ νέου με το σύνθημα «A vote for Stein is really a vote for Trump» (σ.σ. μια ψήφος στην Στάιν είναι στην πραγματικότητα μια ψήφος στον Τραμπ) να πρωταγωνιστεί ακόμα και σε προεκλογικό σποτ της Κάμαλα Χάρις. «Η Jill Stein βοήθησε κάποτε τον Τραμπ. Μην την αφήσετε να το ξανακάνει».

«Οι Δημοκρατικοί έχουν προδώσει ξανά και ξανά τις υποσχέσεις τους για τους εργαζόμενους, τη νεολαία και το κλίμα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι δεν δίνουν καν τέτοιες υποσχέσεις», ανέφερε η Stein στο βίντεο της ανακοίνωσής της. Δήλωσε ότι έθεσε υποψηφιότητα επειδή το δικομματικό πολιτικό σύστημα είναι «κατεστραμμένο».

«Και τα δύο κόμματα αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία μας – επεκτείνοντας τη λογοκρισία, ποινικοποιώντας τις διαμαρτυρίες, πετώντας τους ανταγωνιστές από τα ψηφοδέλτια, καταστέλλοντας τα ντιμπέιτ, νοθεύοντας τις προκριματικές τους εκλογές».

Η Τζιλ Στάιν μπήκε στην προεδρική κούρσα, στα τέλη του 2023, αφού ο Κορνέλ Γουέστ, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το Πράσινο Κόμμα, επέλεξε να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αρχικά υπηρέτησε ως υπεύθυνη καμπάνιας του Cornel West.

Όμως, λίγο μετά την «ανεξαρτητοποίησή» του, αποφάσισε να διεκδικήσει η ίδια το χρίσμα των Πρασίνων.

Γεννημένη στο Σικάγο το 1950 με γονείς ρωσο-εβραϊκής καταγωγής.

Μεγάλωσε σε μια γειτονιά του Ιλινόις με πλούσια εβραϊκή ιστορία, φοίτησε στην Ιατρική του Χάρβαρντ και εργάστηκε ως γιατρός για 25 χρόνια.

Είναι γιατρός και ακτιβίστρια και υπήρξε υποψήφια για το αξίωμα του κυβερνήτη της Μασαχουσέτης (2002 και 2010) με το Πράσινο Κόμμα.

Ξεκίνησε την ακτιβιστική της δράση σε νεαρή ηλικία και συνεχίζει με αμείωτη ένταση μέχρι και σήμερα, πρωταγωνιστώντας σε διαδηλώσεις για το περιβάλλον και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Δημόσια έχει επικρίνει τον Μπάιντεν, λέγοντας ότι αποτυγχάνει να σταματήσει τη «γενοκτονική λαίλαπα του Ισραήλ».

Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των αραβικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Αριζόνα και το Ουισκόνσιν.

Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2024 συνελήφθη μαζί με 100 ακόμη άτομα στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις του Μιζούρι κατά τη διάρκεια μιας φοιτητικής διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη.

Ως γιατρός έχει ψηλά στην ατζέντα της τον τομέα της υγείας και της ασφάλισης.

Έχει δηλώσει ότι θα ενισχύσει το Medicare (ομοσπονδιακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και νεότερα άτομα με αναπηρίες) και την κοινωνική ασφάλιση.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να καθίσουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, την Ουκρανία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Κατά τη γνώμη της, η σύγκρουση «θα είχε εύκολα αποτραπεί αν οι ΗΠΑ είχαν καθίσει να διαπραγματευτούν εκ των προτέρων» ή «αν οι ΗΠΑ δεν είχαν σαμποτάρει την ειρηνευτική συμφωνία που είχε συναφθεί λίγο μετά» την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Έχει δεσμευτεί να σταματήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία, είναι υπέρ της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία έως το πανεπιστήμιο.

Έχει επίσης δηλώσει ότι θα ακυρώσει όλα τα ιατρικά χρέη και θα διπλασιάσει τον αριθμό των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, επιβάλλοντας 18ετείς θητείες.

Είναι υπέρ της αύξησης των φόρων για τους πλουσιότερους Αμερικανούς και τάσσεται υπέρ της διαγραφής του χρέους των φοιτητικών δανείων και της περικοπής των αμυντικών δαπανών.

Αντιτίθεται στην ομοσπονδιακή απαγόρευση των αμβλώσεων και έχει αποκαλέσει την πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση «αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα».

Είναι κατά των μαζικών απελάσεων και υποστηρίζει την παροχή στους μετανάστες χωρίς χαρτιά μιας οδού προς την ιθαγένεια.

Η Stein έχει επίσης προτείνει μια κλιματική πολιτική που ξεπερνά το «Green New Deal» των Δημοκρατικών, επιδιώκοντας μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε ταχύτερο χρονοδιάγραμμα και τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters